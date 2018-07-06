Сорокин: УЕФА остался доволен готовностью стадиона "Санкт-Петербург" к Евро-2020

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах, стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посетили матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии и остались довольны готовностью стадиона "Санкт-Петербург" к чемпионату Европы 2020 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира. Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.

"В Санкт-Петербурге были специальные представители УЕФА, они ходили на матч Швеция - Швейцария. Их интересовало, как опыт чемпионата мира может быть применен при организации чемпионата Европы. Они остались очень довольны увиденным", - сообщил Сорокин.

Ранее стало известно, что Сорокин возглавит оргкомитет по подготовке к чемпионату Европы. "Оргкомитет серьезно отнесется к четырем матчам чемпионата Европы. Конечно, опыт организации чемпионата мира не пропадет. Много инфраструктуры останется, будет понятно, как работает стадион при полной загрузке, сейчас будем обсуждать, что из временной инфраструктуры нужно и как ее сохранить", - отметил он.

Стадиону "Санкт-Петербург" предстоит принять полуфинал и матч за третье место чемпионата мира 2018 года.