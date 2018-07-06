Сорокин: геополитический эффект ЧМ-2018 для России не вызывает сомнений

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" подчеркнул, что эффект от чемпионата мира станет заметен через какое-то время

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Геополитический эффект чемпионата мира по футболу в России можно будет оценить через какое-то время, но то, что он будет, не вызывает никаких сомнений. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня, финал запланирован на 15 июля. Матчи турнира принимали 11 городов.

"Думаю, что геополитический эффект можно будет оценить через какое-то время. То, что он будет, у меня нет никаких сомнений. Вы видите, что некоторые правительства уже заявили об отказе от бойкота, это свидетельствует о том, что пересматривается то мнение, которое рьяно высказывали на протяжении многих месяцев, не стесняясь в выражениях", - сказал Сорокин.

"Если говорить о Великобритании, то мы видим, что некоторые болельщики стыдят свои СМИ за те репортажи, которые они читали до чемпионата мира, - продолжил Сорокин. - Они удивлены, каким объемом неправды их пичкали такое количество времени. Все оказалось не так - они встретили совершенно другую страну, в которой нечего опасаться, где хорошо себя чувствуешь и приятно смотреть футбол".

Сорокин подчеркнул, что с учетом роли футбола Россия находится в фокусе внимания всего мира. "Насколько удастся это сохранить, зависит от нас самих. От того, как регионы воспользуются тем, что все внезапно узнали о том, что они есть на карте и здесь можно хорошо проводить время. От того, как они пересмотрят свою туристическую политику, простимулируют въездной туризм в свои города", - отметил он.