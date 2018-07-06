Инфантино: Россия доказала, что неправильно называть ее нефутбольной страной

Президент ФИФА назвал Россию одной из крупнейших футбольных стран в мире не только на поле, но и за его пределами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия во время чемпионата мира доказала, что называть ее нефутбольной страной неверно. Такое мнение в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Нефутбольной страной" Россию назвал бывший тренер национальной команды и московского ЦСКА, а ныне наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий. Специалист в частности говорил о низком уровне интереса к футболу в России и о плохой заполняемости трибун во время матчей национального чемпионата.

"Кто-то говорил, что Россия это не футбольная страна, - сказал Инфантино. - Но, судя по последним событиям на этом чемпионате мира, Россия это одна из крупнейших футбольных стран в мире и не только на футбольном поле, но и за его пределами".