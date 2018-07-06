Инфантино: Россия доказала, что неправильно называть ее нефутбольной страной

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия во время чемпионата мира доказала, что называть ее нефутбольной страной неверно. Такое мнение в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
"Нефутбольной страной" Россию назвал бывший тренер национальной команды и московского ЦСКА, а ныне наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий. Специалист в частности говорил о низком уровне интереса к футболу в России и о плохой заполняемости трибун во время матчей национального чемпионата.
"Кто-то говорил, что Россия это не футбольная страна, - сказал Инфантино. - Но, судя по последним событиям на этом чемпионате мира, Россия это одна из крупнейших футбольных стран в мире и не только на футбольном поле, но и за его пределами".
Отвечая на вопрос о том, изменит ли этот чемпионат мира мнение других стран о России, Инфантино ответил: "Нам напоминали разные подробности о России. Но мы приехали сюда и увидели все. И я говорю не только о себе, а о сотнях тысяч людей со всего мира, приехавших в Россию и празднующих победы своих сборных на Красной площади и в других местах в майках своих национальных команд. Все вместе, вместе с россиянами".
"Россия, та, которую мы видим сами - открытая и гостеприимная страна, с многомилионным населением, которое живет так же как и в любой другой части мира, и эти миллионы демонстрируют, как они рады видеть у себя весь мир", - добавил президент ФИФА.
По итогам турнира в России серьезных нарушений безопасности и правопорядка зафиксировано не было. Турнир завершится 15 июля, финал чемпионата мира состоится на московском стадионе "Лужники".