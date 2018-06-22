Джанни Инфантино: Россия задала новый эталон проведения чемпионата мира по футболу

Президент ФИФА — о своих впечатлениях от ЧМ-2018 в России

Чемпионат мира — 2018 по футболу приближается к кульминации. Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман поговорил с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, справилась ли Россия с организацией соревнований, какое впечатление на иностранцев произвели россияне и можно ли считать нынешний ЧМ лучшим за всю историю. — Господин президент, спасибо, что нашли время для встречи с нами. Я знаю, что у вас очень напряженный график. Но сейчас мундиаль, нынешний чемпионат мира по футболу в России вступает в финальную фазу, и у меня очень простой вопрос: вы счастливы? — Вы мне задали очень простой вопрос. Я очень счастлив! Невозможно описать словами мои чувства. Мне кажется, нужно придумать новые слова, чтобы охарактеризовать этот чемпионат мира. Просто фантастика. Все великолепно. Невероятная атмосфера. Замечательные люди, прекрасные матчи. Это великое событие, быть свидетелем которого — это большая честь! — Ага! Ну а сейчас у меня вопрос будет уже посложнее. Много раз в ходе подготовки к чемпионату вы говорили, что ожидаете, что этот чемпионат, этот мундиаль станет самым лучшим в истории чемпионатов ФИФА. Даже мне вы говорили об этом два года назад. — Все верно. — Вы не изменили своего мнения сейчас? — Нисколько. Пока у меня такое же мнение. Россия задала новую планку, новый эталон проведения таких соревнований. 11 городов, принимающих чемпионат, просто невероятны.

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Стадионы, конечно же, фантастического уровня. Все это видят: и телезрители, и болельщики, которые приходят на матчи. Стадионы построены по последнему слову техники. Это можно сказать о всех 12 стадионах. Но не только это. Еще сами города. Они красивые, с богатой историей и культурой, о которых многие не знали и теперь открывают для себя благодаря этому чемпионату мира. И еще люди. Было отобрано 17 тыс. волонтеров, которые представляют собой лицо России. Но не только волонтеры, все люди на улицах, в кафе и ресторанах, полицейские: мужчины и женщины — полицейские улыбаются, все улыбаются. — Мы подготовили специальные полицейские подразделения для этого чемпионата. — Да, на лицах у всех улыбки. И это здорово. И атмосфера настоящего мирового праздника футбола. — Как президент ФИФА, во время подготовки к этому мундиалю вы работали в очень тесном контакте с российскими властями. Несколько раз вы встречались с президентом Путиным. Будет справедливо сказать, что подготовка к этому чемпионат мира проходила под его личным патронажем. Как это отразилось на подготовке, как это помогло организовать чемпионат? — Участие президента и всего правительства было очень важным для успешного проведения этого соревнования, этого чемпионата. Я еще никогда не видел такого ответственного отношения сверху донизу, на всех уровнях, такого стремления добиться того, чтобы это был успешный чемпионат. То есть не так, как обычно бывает, когда идут приказы сверху вниз. Мы встречались с вашим президентом несколько раз. Конечно, мы обсуждали организационные вопросы. Матчи чемпионата мира посетит 3 млн болельщиков. Стадионы заполнены на 98%. Это стало возможным только потому, что все было проработано до мельчайших деталей. И во многом это благодаря превосходной работе президента Путина. Когда все только начиналось, он, быть может, был еще не таким большим любителем футбола по сравнению с некоторыми другими видами спорта. Я слышал об этом. Но сейчас он по-настоящему заразился футболом, как и вся Россия.

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— Организовать международное соревнование такого масштаба, такой фантастический турнир — это непростая задача. Работа для профессионалов, очень профессиональной команды. Вашей команды — ФИФА. Это ваш личный вклад и ваших коллег. Не могли бы рассказать обо всей "кухне" подготовки? Сколько человек приехало с вами, чтобы помочь российскому оргкомитету. Как выглядит эта работа изнутри? — Я бы не хотел, естественно, раскрывать все секреты и рассказывать обо всем... — Да, конечно. Быть может, оргкомитет в Катаре услышит эти секреты и воспользуется ими. — У нас еще будет с ними беседа. Они тоже приехали на чемпионат. Конечно, в подготовке такого соревнования участвовали тысячи человек. — Конечно. — Все продумывалось до мельчайших деталей. И местный оргкомитет за последние несколько лет очень много и эффективно работал. Работу ФИФА тоже можно оценить на отлично. Залог такого успеха, конечно же, — это коллективная, командная работа правительства, местного оргкомитета, ФИФА, волонтеров, которые, делают свое дело, подчас незаметно. А также это СМИ, журналисты, компании, обеспечивающие питание. Все должно функционировать безупречно. — Как единый механизм. — Как единый механизм. Потому что все взаимосвязано, одно зависит от другого. Это не только организация матча на стадионе. Это мелочи. Организация такого события, как чемпионат мира по футболу, на который приезжает несколько миллионов болельщиков со всего мира, означает, что должен быть проработан каждый аспект. Будь то аэропорты или железнодорожные вокзалы, города, стадионы по всей стране. И такая организация возможна только в результате сотрудничества, подготовки и профессиональных действий сверху донизу, на всех уровнях. — Когда мы планировали это интервью, мы не могли найти подходящего момента для встречи с вами, потому что вы очень много путешествуете. Вы ездите по всем городам, вы смотрите игры всех команд. И мне было трудно представить, как такое возможно, успеть посмотреть все игры в разных городах, находящихся на приличном расстоянии друг от друга. Как вам это удалось? И что на вас произвело наибольшее впечатление во время этих поездок? — Для меня все было впечатляющим. Меня впечатлила страна, которую я открыл для себя. Мне казалось, что я знаю Россию. Но реальность превысила все мои ожидания. И не только в отношении футбола, а в отношении богатства этой страны — ее культуры, наследия, истории. И это часть мирового достояния. Это то, о чем должен знать остальной мир. И мир начинает открывать для себя вашу страну благодаря этому чемпионату.

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Я хотел побывать во всех 11 городах чемпионата, увидеть собственными глазами каждую из 32 сборных, участвующих в этом чемпионате мира. Да, мне приходится довольно много путешествовать. Но это стало возможным только благодаря замечательной работе всех, кто причастен к организации этого события. И, мне кажется, их работа была оценена по достоинству во всех городах, всеми жителями. И мне это приносит огромное удовлетворение. — Поэтому-то я и затронул эту тему. Во время этих поездок вы встречаетесь со многими россиянами: волонтерами, болельщиками, простыми людьми, не только представителями властей... — Совершенно верно. — И что вы можете сказать о россиянах? — Это фантастика! Я могу это сказать точно. Но это не субъективное мнение — дело не в том, что я президент ФИФА, и можно подумать, что по этой причине все относятся хорошо ко мне. Это не так. И я это вижу по тому, как себя ведут люди на улицах, как всем улыбаются волонтеры. По выражению лиц людей понимаешь, что они очень открыты и гостеприимны. Ведут себя, как обычно ведут себя люди, которые участвуют в празднике и хотят веселиться как все и получать удовольствие от футбола. И это тот имидж, который мы хотим, чтобы он был у футбола. И это и образ России тоже. Она полностью вписывается в него. Кто-то говорил, что Россия — это насилие, дискриминация, еще какие-то плохие вещи. Но тут нет ничего подобного. В реальности все совсем иначе. Кто-то говорил, что Россия — это не футбольная страна. Но, судя по последним событиям на этом чемпионате мира, Россия — это одна из крупнейших футбольных стран в мире, и не только на футбольном поле, но и за его пределами. — Как вы думаете, изменит ли этот чемпионат мира мнение других стран, особенно на Западе, о россиянах и о России? — Конечно. Несомненно так и будет. [В преддверии ЧМ] нам припоминали разные подробности о России. Но затем мы приехали сюда и увидели все. И я говорю не только о себе, а о сотнях тысяч людей со всего мира, приехавших в Россию и празднующих победы своих сборных на Красной площади и в других местах в майках своих национальных команд. Все вместе, вместе с россиянами. Вот это и есть настоящая Россия. Вот Россия, та, которую мы видим сами, — открытая и гостеприимная страна с многомилионным населением, которое живет так же, как и в любой другой части мира. И эти миллионы демонстрируют, как они рады видеть у себя весь мир. — А теперь ответьте мне как профессионал, как президент ФИФА, мне — болельщику с 50-летним стажем. Как мне кажется, наша сборная выступает на этом мундиале на удивление хорошо. Как вы думаете, как достижения нашей сборной могут помочь национальному футболу? Как это может повлиять на развитие футбола в нашей стране? — Вы увидите результаты очень и очень скоро, как этот чемпионат повлиял на Россию как футбольную страну. Россия, я уверен, займет прочное место в верхней части списка футбольных стран мира. Но не только благодаря 11 или даже 23 игрокам, которые играют на этом чемпионате. Они хорошо играют, неплохо. — Согласен. — Вопреки опасениям. Хорошо играют. Играют как одна команда. Но важно еще другое. Это так называемый вирус футбола, который заразил всю страну. Чувство, которое мы испытываем на стадионах, во время игры российской сборной, в частности, и даже других сборных; то, что российские болельщики живут футболом. И это настроение не пройдет сразу.

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