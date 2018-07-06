Инфантино: сборная России займет прочное место среди сильнейших команд мира после ЧМ-2018

Сборная России на домашнем чемпионате мира вышла в плей-офф со второго места в группе A

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу после завершения чемпионата мира займет место среди сильнейших команд планеты. Такое мнение в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Сборная России на домашнем чемпионате мира вышла в плей-офф со второго места в группе A. На стадии 1/8 финала россияне обыграли в серии пенальти испанцев. В четвертьфинале российская команда сыграет с хорватами, матч состоится 7 июля в Сочи.

"Вы увидите результаты очень и очень скоро, - рассказал Инфантино. - Как этот чемпионат повлиял на Россию как футбольную страну. Россия, я уверен, займет прочное место в верхней части списка футбольных стран мира. Но не только благодаря 11 или даже 23 игрокам, которые выступают на этом чемпионате".

"Они хорошо играют, вопреки опасениям, - сказал президент ФИФА про выступление сборной России на домашнем турнире. - Играют как одна команда. Но важно еще другое: это так называемый вирус футбола, который заразил всю страну".

"Это настроение не пройдет сразу. Кроме того, у вас останется прекрасная инфраструктура, спортивные объекты. Все в вашей стране теперь понимают, на что способен футбол, как он может изменить общественную жизнь в разных городах. И люди с большой гордостью показывают стадионы в своих городах и в то же самое время они показывают приезжим свой родной город", - добавил Инфантино.

ЧМ-2018 создал солидную базу для развития футбола в РФ

Президент ФИФА в продолжение беседы отметил, что Россия получила хорошую базу для развития футбола в стране. "То, что было построено к чемпионату, - останется. Конечно, эти объекты и инфраструктуру надо поддерживать и развивать дальше. Но теперь уже есть солидная база", - сказал Инфантино.

"И ФИФА, конечно, будет помогать, я буду помогать, - продолжил он. - Все в команде ФИФА влюбились в Россию, и мы будем часто приезжать, чтобы следить за тем, как у вас развивается футбол".

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Во многих городах арены были построены специально для турнира. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после чемпионата мира по футболу. По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, которой было поручено обеспечить координацию этой работы, стадионы будут использоваться для развития детского спорта, а также для проведения культурно-массовых мероприятий.