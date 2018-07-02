Изображение отбивающего мяч вратаря на банкноте очень похоже на фото вратаря сборной России Игоря Акинфеева, сделанное на матче со сборной Испании

МОСКВА, 2 июля /ТАСС/. Гознак доволен пророческим дизайном 100-рублевой купюры к ЧМ-2018 и его сходством с реальной ситуацией на воскресном матче в "Лужниках", сообщил ТАСС генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

Банк России ранее на своей странице в Facebook в шуточной форме назвал сбывшимся прогнозом подобие между изображением отбивающего мяч футболиста на банкноте, выпущенной в обращение 22 мая, и стилем, в котором вратарь сборной России Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче со сборной Испании.

"Очень приятно, что заметили сходство. Мы рады, что дизайн оказался пророческим, желаем нашей сборной успехов и будем болеть за них в матче 1/4 финала с командой Хорватии", - прокомментировал ТАСС совпадение Трачук.

Накануне во время серии пенальти матча за выход в 1/4 финала российский голкипер отбил левой ногой мяч после удара нападающего сборной Испании Яго Аспаса. Запечатлевший этот момент кадр был в тот же вечер растиражирован в интернете, став основой многочисленных мемов. В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии.