В ЦБ прокомментировали сходство фото Акинфеева и фрагмента купюры в честь ЧМ-2018

В Банке России назвали прогнозирование своей сильной стороной

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк России на своей странице в Facebook в шуточной форме назвал сбывшимся прогнозом сходство между изображением отбивающего мяч футболиста на 100-рублевой банкноте, выпущенной в обращение 22 мая, и фотографией вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, который накануне использовал аналогичный прием в матче со сборной Испании.

В воскресенье во время серии пенальти матча за выход в 1/4 финала российский голкипер отбил левой ногой мяч нападающего сборной Испании Яго Аспаса. Запечатлевший этот момент кадр был в тот же вечер растиражирован в интернете, став основой многочисленных мемов.