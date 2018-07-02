В ЦБ прокомментировали сходство фото Акинфеева и фрагмента купюры в честь ЧМ-2018

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк России на своей странице в Facebook в шуточной форме назвал сбывшимся прогнозом сходство между изображением отбивающего мяч футболиста на 100-рублевой банкноте, выпущенной в обращение 22 мая, и фотографией вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, который накануне использовал аналогичный прием в матче со сборной Испании.
В воскресенье во время серии пенальти матча за выход в 1/4 финала российский голкипер отбил левой ногой мяч нападающего сборной Испании Яго Аспаса. Запечатлевший этот момент кадр был в тот же вечер растиражирован в интернете, став основой многочисленных мемов.
"Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной", - отметили модераторы страницы мегарегулятора российского финрынка, сопроводив свой комментарий хэштегом #ногаакинфеева.
Банк России 22 мая представил памятную полимерную банкноту к ЧМ-2018 номиналом 100 рублей. Тираж банкнот составил 20 млн штук. В углу купюры присутствует голографическое изображение вратаря, отбивающего мяч ногой.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах мира с 14 июня по 15 июля 2018 года. В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии.