Герои матча Испания - Россия

Футболисты сборной России победили испанцев в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная России по футболу в серии послематчевых пенальти обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. ТАСС представляет вашему вниманию главных действующих лиц матча. Игорь Акинфеев Историческая победа сборной России - это во многом заслуга Акинфеева. В концовке основного времени он спас команду, отразив в одной атаке удары Иньесты и Аспаса, а в овертайме потащил удар Родриго. Затем российский вратарь провел серию пенальти, которая станет легендарной. Акинфеев отразил два послематчевых удара, поставив эффектную точку в матче. Перед чемпионатом мира много говорили о том, что Акинфеев часто подводит команду на крупных турнирах, но теперь вряд ли кто-то вспомнит его ошибки на чемпионате мира в Бразилии или на Кубке конфедераций в прошлом году. "Акинфеев - это Акинфеев. И не надо сравнивать его с Яшиным", - сказал после матча вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин.

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Марио Фернандес Тема натурализации иностранцев для сборной была одной из самых обсуждаемых в российском футболе в последние годы. После того, каким образом бразилец Марио Фернандес отыграл за сборную России в одном из важнейших матчей в ее истории, обсуждения можно заканчивать. Чего только стоит момент, когда в концовке после очередной отраженной атаки испанцев Фернандес на эмоциях завел трибуны с российскими болельщиками. Марио не только не давал разбежаться сопернику по своему флангу, но и сам при первой возможности подключался в атаку.

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Артем Дзюба "Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. 95 минут, 100 минут - сколько понадобится. Нам нужно будет вывернуться наизнанку, нужен будет командный дух", - сказал Дзюба перед матчем. Дзюба сказал - Дзюба сделал. Форвард отыграл всего 64 минуты, но за это время он наборолся на несколько матчей вперед. Именно Дзюба забил ответный мяч, реализовав пенальти в конце первого тайма.

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Сергей Игнашевич Матч для 38-летнего ветерана начался с несчастного случая - защитник после "стандарта" боролся с Серхио Рамосом, и мяч от его ноги отлетел в ворота. После этой неприятности Игнашевич отыграл безупречно. Решение о включении защитника в состав сборной было принято всего за месяц до старта чемпионата мира. Он уже объявил о завершении выступлений в национальной команде, но ответил согласием на предложение Станислава Черчесова вернуться. Игнашевич - системообразующий игрок обороны команды, без которого невозможно представить сборную России на чемпионате мира.

Федор Кудряшов Еще года три назад никто бы не поверил, что сборная России с Кудряшовым в основном составе обыграет сборную Испании в плей-офф чемпионата мира. Защитник никогда не считался большим талантом, но всегда был примером самоотверженности и бескомпромиссности. Именно благодаря этому он стал основным в сборной Черчесова, и эти качества были ключевыми в игре с испанцами. Начав матч в центре обороны, во втором тайме после замены Юрия Жиркова Кудряшов переместился на левый фланг обороны.​