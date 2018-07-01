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1 июля, 19:41
Сборная России по пенальти обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
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В четвертьфинале турнира российская команда 7 июля сыграет с победителем матча Хорватия - Дания

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

На 12-й минуте матча защитник сборной России Сергей Игнашевич забил гол в свои ворота. На 41-й российский нападающий Артем Дзюба сравнял счет ударом с 11-метровой отметки. В серии пенальти сильнее были россияне - 4:3.

В составе сборной Испании пенальти в послематчевой серии забили Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев, названный лучшим игроком встречи, отбил удары Коке и Яго Аспаса. Среди российских футболистов точными ударами отметились Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин. Победный пенальти на счету Дениса Черышева.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". На игре присутствовало 78 011 человек, что стало повторением рекорда посещаемости стадиона. Пятый раз на чемпионате мира на матче в "Лужниках" был аншлаг.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем другого матча 1/8 финала, в котором встретятся сборные Хорватии и Дании. Хорваты и датчане проведут игру в Нижнем Новгороде позднее в воскресенье (21:00 мск). Четвертьфинал с участием сборной России пройдет в Сочи 7 июля.

Дзюба забил третий мяч на текущем чемпионате мира, сравнявшись по голам с лучшим бомбардиром национальной команды на турнире Черышевым. 29-летний российский форвард стал восьмым футболистом на чемпионате, забившим три мяча, но единственным из них, кто при этом отметился голевой передачей. Также Дзюба стал первым отечественным футболистом, отличившимся в плей-офф чемпионатов мира, после Игоря Беланова, который сделал хет-трик в матче против сборной Бельгии (3:4) в 1/8 финала первенства 1986 года.

Рекорды и история встреч

Впервые в новейшей истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ранее российские футболисты трижды играли на чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не проходили дальше группового этапа. Последний раз отечественная команда выходила в четвертьфинал мирового первенства в 1970 году. На турнире в Мексике стадия 1/4 финала начиналась сразу после группового этапа.

Впервые в истории отечественные футболисты на чемпионате мира участвовали в серии послематчевых пенальти и второй раз одержали победу в матче плей-офф. Ранее только сборная СССР на турнире в 1966 году в матче 1/4 финала обыграла венгров (2:1), в полуфинале советские спортсмены уступили немцам (1:2), а в матче за третье место - португальцам (1:2). Сборная СССР побеждала бельгийцев (1:0) на стадии второго группового этапа в 1982 году, а также побеждала англичан (1:0) в дополнительном матче группового этапа (игра на вылет) на дебютном первенстве в 1958 году.

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Сборные Испании и России в шестой раз встречались друг с другом (в 11-й с учетом СССР и СНГ). Сборная России впервые обыграла испанцев. Ранее только команда СССР побеждала сборную Испании - в мае 1971 года (2:1). Испанцы побеждали шесть раз (четыре раза - сборную России, два - сборную СССР), четыре раза команды играли вничью (два - сборная России, два - сборная СССР).

Сборная России выиграла третий матч на домашнем чемпионате мира. Ранее на групповом этапе были обыграны команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Результат подопечных Станислава Черчесова является вторым в истории отечественного футбола по количеству побед на одном мировом первенстве. Только один раз сборная СССР одержала больше двух побед на одном турнире, в 1966 году подопечные Николая Морозова выиграли четыре матча.

Интересные факты

Игнашевич стал самым возрастным автором гола в свои ворота в истории чемпионатов мира (38 лет 352 дня). Ранее таким футболистом был вратарь сборной Гондураса, который в матче против сборной Франции (0:3) на групповом этапе чемпионата 2014 года отправил мяч в свои ворота в возрасте 37 лет и 43 дней. Сборная России стала первой командой, которая забила больше одного автогола на одном чемпионате мира после команды Болгарии, дважды поразившей собственные ворота на турнире в 1966 году. Ранее в матче группового этапа против сборной Уругвая (0:3) Черышев отметился автоголом.

Защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос провел 17-й матч на чемпионатах мира, сравнявшись с рекордсменом национальной команды по данному показателю вратарем Икером Касильясом.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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