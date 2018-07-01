Исторический парк Махачкалы организовал флешмоб в поддержку сборной России по футболу

Воспитанники махачкалинской футбольной школы показали наиболее популярные упражнения с мячом

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале организовал флешмоб в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу перед матчем со сборной Испании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Одиннадцать юных воспитанников махачкалинской футбольной школы Маркарова на территории исторического парка "Россия - моя история" провели тренировку, в рамках которой призвали своих сверстников поддержать нашу сборную на чемпионате мира", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, юные футболисты под руководством своего тренера Руслана Аличеева в ходе тренировки показали наиболее популярные упражнения с мячом.

Как сообщал ТАСС ранее, матч команд России и Испании будет транслироваться в Махачкале на большом экране на летней площадке Дагестанской госфилармонии. Здесь для болельщиков будет организована фан-зона, где гостей будут угощать пловом и развлекать розыгрышами подарков, сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Сборная России по футболу сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в воскресенье на столичной арене "Лужники", начало встречи в 17:00 мск.