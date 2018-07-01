Для гостей фан-зоны в Махачкале приготовили горячий плов, розыгрыши и подарки

Вход в фан-зону будет бесплатным

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Матч команд России и Испании будет транслироваться в Махачкале на большом экране на летней площадке Дагестанской госфилармонии. Здесь для болельщиков оргаизуют фан-зону, где гостей будут угощать пловом и развлекать розыгрышами с подарками, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации Махачкалы.

Сборная России сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Москве, игра начнется в 17:00 мск.

"До начала матча всех гостей ждет концертная программа с участием артистов дагестанской эстрады. В перерывах между таймами для болельщиков будут организованы розыгрыши с призами и подарками, в течение всей игры будет раздаваться вода, а также развернута полевая кухня с горячим пловом", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, специальными гостями фан-зоны в Махачкале станут известные спортсмены.

"В 16:50 мск мы переключимся на трансляцию матча Россия - Испания, вместе с нашей сборной исполним гимн России, посмотрим этот матч и будем болеть за нашу команду. Верю, что наши ребята сконцентрируются и пройдут очень сильного соперника", - приводит пресс-служба слова начальника управления культуры Махачкалы Фарида Абалаева.

Фан-зона для махачкалинских болельщиков будет работать с 16:00 мск. Вход будет бесплатным. Летняя площадка Даггосфилармонии может разместить одновременно до 1,5 тыс. болельщиков. Организаторами фан-зоны выступают администрация Махачкалы при поддержке министерства культуры Дагестана и республиканского МЧС.