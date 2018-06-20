Дзюба поздравил болельщиков с "исторической победой" сборной России по футболу

Россияне обыграли команду Египта и практически обеспечили себе выход в плей-офф турнира

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил болельщиков с победой над командой Египта в матче чемпионате мира. Дзюба написал поздравление в Instagram.

Во вторник сборная России обыграла египтян в матче второго тура группового раунда чемпионата мира со счетом 3:1. Автором третьего гола стал Дзюба. Всего на счету нападающего два гола на турнире. Эта победа максимально приблизила сборную России к выходу из группы: если уругвайцы в среду не проиграют команде Саудовской Аравии, то россияне обеспечат себе участие в плей-офф.