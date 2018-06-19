Сборная России оформит первый в своей истории выход в плей-офф чемпионата мира уже в среду, если команда Саудовской Аравии не сможет победить уругвайцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и фактически обеспечила себе выход из группы. Юридически это событие может быть оформлено уже в среду, для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев. Если саудовцы победят уругвайцев, то участники плей-офф от группы А определятся уже по итогам третьего тура. Тогда для выхода в 1/8 финала россиянам будет достаточно не проиграть уругвайцам. Сборная России не сможет выйти в плей- офф, если проиграет уругвайцам, а саудовцы победят египтян с таким счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей (первый дополнительный показатель при равенстве очков) будет хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная России ранее никогда не выходила из группы на чемпионатах мира. Последний раз отечественной сборной это удавалось в 1986 году, когда команда СССР дошла до 1/8 финала турнира в Мексике. Лучшим достижением советской сборной на чемпионатах мира является четвертое место в 1966 году, еще трижды команда выходила в четвертьфинал (1958, 1962, 1970).

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"Вся страна сегодня поддерживала нашу сборную, мы желаем ей дальнейшего успеха в матче с Уругваем. Наш результат на чемпионате - уже достижение, но мы верим в нашу сборную и ее дальнейший успех", - сказала ТАСС после матча в Санкт-Петербурге вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец. Сборная России сдержала Салаха Сборной Египта нужна была победа, чтобы сохранить шансы на выход из группы, поэтому главному тренеру Эктору Куперу приходилось рисковать и выпускать главную звезду команды Мохаммеда Салаха. Он не выходил на поле с того момента, как 26 мая получил травму в финале Лиги чемпионов. Салах забил в ворота сборной России с пенальти, который сам же и заработал. Но несмотря на это, можно с уверенностью говорить о том, что сборная России сдержала одного из лучших на сегодня форвардов мирового футбола. "Вопрос Салаха тоже надо было решать. Мы четко понимали, как против него действовать. Все задуманное нам удалось", - сказал после матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Когда Салах забивал, египтяне проигрывали со счетом 0:3. Сборная России провела ударную 15-минутку в начале второго тайма, которая вместила три забитых мяча. Начало положил автогол Ахмеда Фатхи, который в борьбе с Артемом Дзюбой срезал мяч в свои ворота. Затем Денис Черышев завершил комбинацию с участием Александра Самедова и Марио Фернандеса. Этот гол был создан благодаря нестандартным действиям, хотя в большинстве случаев игроки сборной России с фланга отправляли мяч в штрафную верхом, а здесь Самедов и Фернандес сыграли накоротке низом.

До крупного счет довел Дзюба, который принял длинную передачу от Ильи Кутепова, обыграл защитника и аккуратно пробил мимо вратаря. Празднуя гол, Дзюба отдал честь, очевидно, ответив Черчесову, который точно таким же способом поздравил форварда с забитым мячом в ворота сборной Саудовской Аравии в предыдущем матче. Поражение от сборной России, как сообщает газета "Аль-Ватан", подтолкнуло руководство Египетской футбольной ассоциации (EFA) к решению об отставке Купера, который работает с командой с 2015 года. Последним для тренерского штаба Купера станет матч против команды Саудовской Аравии на чемпионате мира. "Черчесову удалось создать команду" Черчесов не стал торопить события и отшутился, отвечая на вопрос о задаче-максимум сборной России на турнире. "Задача-максимум - выспаться, сделать восстановительную тренировку. И тогда правильные мысли будут, надеюсь, не лезть, а прыгать. Надо восстановиться, "поднять раненых", посмотреть, на что мы способны, готовиться к следующему матчу", - сказал тренер. Отвечая главному тренеру, вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко подчеркнул, что Черчесов выполнил главную задачу на турнир - построил команду. "Давайте сегодня порадуемся, а завтра будем думать о следующей игре. Не стыдно за команду, это самое главное. Я в разных ситуациях был, знаю одно, ничего кроме труда не может дать результат, я горд", - сказал Мутко ТАСС.

Командную игру сборной России отметил и министр спорта Павел Колобков. "Сегодня на поле была команда, бились и сражались все. Это заслуженная победа, мы ждали этого очень долго. Поздравляю ребят и тренерский штаб, молодцы", - сказал он ТАСС. По мнению почетного президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, лучшим игроком матча был Дзюба. "Сегодня он меня просто поразил. В целом команда отлично смотрелась, но Дзюба был великолепен. С каждым таким матчем наша команда обретает уверенность в своих силах, а это очень важно, после двух таких побед в третьем будет легче", - прокомментировал итоги игры Жуков. Официально же лучшим игроком матча, как и после первой игры, был признан Денис Черышев. "Я самый счастливый отец на планете, на прошлой игре я испытывал те же самые эмоции, - сказал после матча Дмитрий Черышев, отец Дениса и бывший игрок сборной России. - Мы занимались его воспитанием, а испанский футбол воспитывал его как игрока. И то, что он сегодня показывает такой футбол, это все благодаря его терпению и труду". Дзюба поблагодарил всю страну за поддержку Победа сборной России вызвала эйфорию во всей стране. Десятки тысяч болельщиков заполнили фан-зоны в городах. Сборную России поддерживали иностранцы - иранцы, нигерийцы, мексиканцы и многие другие. Многие объясняли это тем, что они благодарны России за отличный прием на чемпионате мира.

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