ТАСС рассказывает, почему национальная команда сотворила маленькое футбольное чудо на домашнем мировом первенстве

Сборная России обыграла египтян во втором матче чемпионата мира (3:1) и практически обеспечила себе выход из группы. Сомнения и страхи Всем известно, какое давление оказывалось на команду при подготовке к турниру и при каком информационном фоне сборная России подошла к чемпионату мира. Все началось в марте: журналисты и болельщики недоумевали, зачем россияне "потратили" четыре последние товарищеские (или, как их настойчиво называет главный тренер команды Станислав Черчесов, контрольные — прим. ТАСС) встречи на таких мощных соперников, как сборные Аргентины (0:1), Испании (3:3), Бразилии (0:3) и Франции (1:3), Ведь на чемпионате мира в роли соперников ожидались команды на порядок ниже — саудовцы, египтяне и даже уругвайцы. Не успокаивали и многочисленные повторения прописной истины — на фоне топовых соперников лучше всего проверяются собственные силы.

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Ситуация накалилась после того, как окончательно стало понятно, что полузащитник Игорь Денисов провел чуть ли не лучший сезон в карьере, став лидером выигравшего чемпионат страны "Локомотива". Черчесову тут же припомнили упорное нежелание помириться и пригласить в команду полузащитника, с которым он поссорился еще в апреле 2015 года в московском "Динамо". Давление усилилось после того, как Денисова не оказалось в расширенном составе команды. Некоторые интернет-ресурсы и отдельные известные журналисты открыли откровенную травлю главного тренера, раздавались призывы к отставке. Непонятным осталось и решение главного тренера не включать в список 28 игроков, которым предстояло провести заключительный перед турниром сбор в Австрии, двух футболистов московского "Спартака" — полузащитника Дениса Глушакова и крайнего защитника Дмитрия Комбарова. Общественность и сами игроки признавали, что обоим не удались последние месяцы игры в клубе, но в то же время отмечали, что оба прошли с командой весь путь до турнира, в том числе выходили в стартовом составе на игры Кубка конфедераций, и пригласить их в команду можно было хотя бы в качестве игроков запаса. В отсутствие Денисова и Глушакова критики отмечали, что в команде нет чистого опорного полузащитника, кандидатура нераскрученного Юрия Газинского из "Краснодара" регулярно ставилась под сомнение. Как на пороховой бочке В первые дни сбора в Австрии стало известно, что команда начала наигрывать новую схему. Систему с пятью защитниками сменила схема "4-2-3-1", что вызвало недоумение с учетом того, что она использовалась командой за два года лишь несколько десятков минут. Не убедил в правильности решения и тот факт, что в команду вернулся самый опытный и мастеровитый защитник России Сергей Игнашевич, не в пользу которого говорил его возраст — в июле ему исполнится 39 лет. Болельщики и специалисты начали откровенно хвататься за голову, когда в окончательный состав не был включен Роман Нойштедтер, проведший один из лучших сезонов в карьере в турецком "Фенербахче"; неприятного осадка добавила и публикация защитника в соцсетях, в которой он высказал свое разочарование и подчеркнул, что находится в своих лучших кондициях.

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Бочка с порохом, казалось, была готова взорваться после заключительных перед турниром контрольных матчей с австрийцами (0:1) и турками (1:1). Сборная, играющая при новой схеме, не смогла показать понятного футбола, почти не держался мяч, показалось, что команда "не бежит". В пользу критиков пошло заявление капитана команды Игоря Акинфеева о том, что понятие "команда под нагрузками" может служить лишь отмазкой. Журналисты, услышав это словосочетание, недоумевали, припоминая, что команда ни в один из дней подготовки не проводила на поле хотя бы две тренировки — исключительно одну. Некоторые из самых лояльных к Черчесову и в целом к сборной журналистов публично заявили о разочаровании. После товарищеских матчей команда закрылась от прессы, ограничиваясь положенными по регламенту пятиминутными пресс-подходами к двум игрокам после тренировки. На одном из таких немного упустил контроль над собой Илья Кутепов — защитник начал отвечать на провокационные и категорично сформулированные вопросы одного из корреспондентов. Казалось, команда обиделась; косвенным подтверждением стал пламенная речь нападающего Артема Дзюбы с просьбой поддержать команду в сложную минуту. Общее настроение безверия в сборную дополняли заголовки "Робби Уильямс призвал болельщиков сборной России верить в чудо на ЧМ" и "Патриарх Кирилл призвал молиться о достойной игре сборной России на ЧМ". Реальность Если сборная России обыграет команду Уругвая — прыгнет выше головы, если пройдет дальше 1/8 финала — сотворит футбольное чудо. И даже если такое чудо произойдет — принимать его стоит исключительно, как "чудо".

Совершенно логична риторика, выбранная некоторыми журналистами и футбольными функционерами после чемпионата Европы во Франции, где команда завершила групповой этап на последнем месте после оглушительного поражения от валлийцев (0:3) в решающей встрече. Реальность сейчас такова, что уровень мастерства игроков сборной Уругвая, не говоря уж об испанцах и португальцах, которые могут стать соперниками команды Черчесова в 1/8 финала, выше, чем у россиян. Большинство из них привыкло ставить перед собой самые высокие задачи не только в сильных европейских чемпионатах, но и в еврокубках. Достигшие хорошего уровня в ведущих чемпионатах игроки, которых нет у сборной России (таковым является разве что Денис Черышев, которому раскрыть свой талант полностью мешают регулярные травмы — прим. ТАСС), есть даже в сборных, которые составляют ряд теневых претендентов на победу в чемпионате - Колумбии (Радамель Фалькао), Польши (Роберт Левандовски), Уругвая (Луис Суарес, Эдисон Кавани), Хорватии (Лука Модрич, Иван Ракитич), Мексики (Хавьер Эрнандес). Даже у египтян, которые потеряли шансы на выход в плей-офф, есть Мохаммед Салах. Сборная России по футболу заслуживает уважения за то, что не сломалась перед невероятным давлением, которое оказывалось на нее последние полгода, причем иногда не из-за искренних переживаний болельщиков, а из-за банального желания "словить хайп". За то, что сохранила достоинство и сделала выводы после не всегда правильной критики со стороны своих же болельщиков. За то, что команда, похоже, подарит болельщикам первый в истории России матч плей-офф мирового первенства. За то, что не остановилась и продолжала забивать на последних минутах матча с саудовцами. За три красивых гола Дениса Черышева.

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