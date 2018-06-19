История выступлений отечественных команд на чемпионатах мира

Встреча второго тура группы А завершилась со счетом 3:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, которую посетили 64 468 зрителей, прошла в Санкт-Петербурге.

Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи, забив гол в свои ворота. На 59-й минуте преимущество российской сборной удвоил полузащитник Денис Черышев, забив третий гол на чемпионате и сравнявшись с португальцем Криштиану Роналду в списке бомбардиров (по три гола). На 62-й минуте гол забил нападающий сборной России Артем Дзюба, этот мяч стал для него вторым на турнире. На 73-й минуте ударом с пенальти один мяч отыграл египетский нападающий Мохаммед Салах, парагвайский судья Энрике Касерес воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы принять окончательное решение и назначить 11-метровый удар.

Сборная России одержала вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляет группу А, но пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близка к этому. В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.

Сборная России уже 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.

Если саудовцы победят уругвайцев, то участники плей-офф от группы А определятся по итогам третьего тура. Тогда для выхода в 1/8 финала россиянам будет достаточно не проиграть уругвайцам. Сборная России не сможет выйти в плей-офф, если проиграет уругвайцам, а саудовцы победят египтян с таким счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей будет хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии. Первым показателем при равенстве очков является разница забитых и пропущенных мячей.

В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Египтяне в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии в Волгограде.

История выступлений отечественных команд на чемпионатах мира

Отечественные футболисты стартовали на чемпионате мира с двух побед впервые с 1966 года. На чемпионате мира в Англии сборная СССР обыграла команды КНДР (3:0) и Италии (1:0). Также впервые с 1970 года отечественные футболисты одержали две победы подряд на чемпионате мира. Тогда команда СССР на групповом этапе обыграла команды Бельгии (4:1) и Сальвадора (2:0).