История выступлений отечественных команд на чемпионатах мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, которую посетили 64 468 зрителей, прошла в Санкт-Петербурге.
Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи, забив гол в свои ворота. На 59-й минуте преимущество российской сборной удвоил полузащитник Денис Черышев, забив третий гол на чемпионате и сравнявшись с португальцем Криштиану Роналду в списке бомбардиров (по три гола). На 62-й минуте гол забил нападающий сборной России Артем Дзюба, этот мяч стал для него вторым на турнире. На 73-й минуте ударом с пенальти один мяч отыграл египетский нападающий Мохаммед Салах, парагвайский судья Энрике Касерес воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы принять окончательное решение и назначить 11-метровый удар.
Сборная России одержала вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляет группу А, но пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близка к этому. В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.
Сборная России уже 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.
Если саудовцы победят уругвайцев, то участники плей-офф от группы А определятся по итогам третьего тура. Тогда для выхода в 1/8 финала россиянам будет достаточно не проиграть уругвайцам. Сборная России не сможет выйти в плей-офф, если проиграет уругвайцам, а саудовцы победят египтян с таким счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей будет хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии. Первым показателем при равенстве очков является разница забитых и пропущенных мячей.
В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Египтяне в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии в Волгограде.
Отечественные футболисты стартовали на чемпионате мира с двух побед впервые с 1966 года. На чемпионате мира в Англии сборная СССР обыграла команды КНДР (3:0) и Италии (1:0). Также впервые с 1970 года отечественные футболисты одержали две победы подряд на чемпионате мира. Тогда команда СССР на групповом этапе обыграла команды Бельгии (4:1) и Сальвадора (2:0).
Сборная России за два матча домашнего чемпионата мира забила больше голов, чем на двух предыдущих чемпионатах мира в сумме. На турнире в 2002 году россияне забили четыре мяча, а в 2014 году - два мяча. Сборная России не проигрывает на чемпионатах мира уже три встречи подряд. В заключительной игре группового этапа первенства 2014 года россияне сыграли вничью с алжирцами (1:1).
Команда России показала самый лучший старт среди всех команд на домашних чемпионатах мира. Российские футболисты превзошли достижение итальянцев, которые на турнире в 1934 году также стартовали с двух побед и забили восемь мячей, но пропустили два. Стоит отметить, что сборная России за два первых матча чемпионата забила столько же голов, сколько сборная Испании забила за все семь матчей на победном чемпионате мира в 2010 году.
Сборная России одержала четвертую победу в истории на чемпионатах мира. Станислав Черчесов стал первым главным тренером в истории российского футбола, который привел национальную команду к двум победам на чемпионатах мира. В 1994 году сборную возглавлял Павел Садырин, под его руководством она одержала одну победу на турнире. В 2002 году командой руководил Олег Романцев, он также записал в свой актив одну победу.