В Самаре отметят годовщину проведения ЧМ-2018 карнавалом с матрешками

Кукол разукрасят цветами стран-участниц и разместят на территории, где во время ЧМ-2018 была фан-зона

САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Куклы-матрешки, оформленные в цветах команд-участников чемпионата мира по футболу 2018 года, примут участие в карнавале в Самаре в честь годовщины окончания первенства в России. Об этом в понедельник сообщили в администрации Самары.

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Самаре состоялось шесть игр, на стадионе "Самара Арена" играли 12 национальных сборных, в том числе команда России.