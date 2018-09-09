В Самаре отметят годовщину проведения ЧМ-2018 карнавалом с матрешками

САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Куклы-матрешки, оформленные в цветах команд-участников чемпионата мира по футболу 2018 года, примут участие в карнавале в Самаре в честь годовщины окончания первенства в России. Об этом в понедельник сообщили в администрации Самары.
Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Самаре состоялось шесть игр, на стадионе "Самара Арена" играли 12 национальных сборных, в том числе команда России.
"Карнавальный парад украсят 12 ростовых кукол "Матрешки ЧМ", оформленных в стилистике стран-участниц мирового футбольного первенства, побывавших в Самаре", - говорится в сообщении.
Карнавал в Самаре пройдет в исторической части города на ул. Куйбышева, которую на время шествия сделают пешеходной. Участники карнавала пройдут более 1 км и завершат шествие рядом с площадью Куйбышева, где во время чемпионата мира размещалась фан-зона.
Впервые карнавал в Самаре прошел во время чемпионата мира в день 1/8 финала, когда на "Самара Арене" играли сборные Бразилии и Мексики.