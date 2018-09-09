Платини: Инфантино поспешил с использованием VAR на ЧМ-2018 по футболу

По мнению бывшего президента УЕФА, система не успела пройти должного тестирования

ТАСС, 3 июня. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини считает, что Международной федерации футбола (ФИФА) не нужно было прибегать к использованию видеоассистента рефери (VAR) на чемпионате мира по футболу в России. Об этом Платини рассказал в интервью испанскому изданию Mundo Deportivo.

"Глава ФИФА Джанни Инфантино поспешил в использовании VAR на чемпионате мира, - сказал Платини. - Эта система не успела пройти должного тестирования, он должен был дать больше времени на это. Я всегда был против использования VAR, потому что это нарушает ритм игры и произвольно влияет на ее развитие".

"У VAR есть хорошие аспекты, например, то, что система позволяет избегать вопиющих ошибок в санкциях футболистам. Судьи должны быть на службе у футбола, а не наоборот. А с VAR все происходит именно наоборот - футбол помогает судейству", - добавил бывший глава УЕФА.

Также Платини отметил, что поддерживает расширение числа участников чемпионата мира. "Этот пункт был в моей предвыборной компании в ФИФА. Но правда в том, что я хотел принять это решение после чемпионата мира 2018 года в России, но, увидев уровень профессионализма участников этого чемпионата, я передумал. Пока этот уровень недостаточен, к счастью, совет ФИФА не одобрил увеличение количества участников в Катаре в 2022 году".

В конце 2015 года Платини, занимавший должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию француза, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.