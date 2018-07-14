Перишич вошел в стартовый состав сборной Хорватии на матч финала ЧМ с французами

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Нападающий Иван Перишич вошел в стартовый состав сборной Хорватии на финальный матч чемпионата мира по футболу с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Перишич является одним из лучшим бомбардиров команды на турнире. В шести играх он отметился двумя мячами.
Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом: Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Анте Ребич, Марио Манджукич.
Сборная Хорватии впервые в истории сыграет в финальном матче чемпионата мира. Хорваты лишь раз завоевывали медали мирового первенства - в 1998 году они стали бронзовыми призерами.
Матч между сборными Хорватии и Франции пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи - 18:00 мск.