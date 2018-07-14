Перишич вошел в стартовый состав сборной Хорватии на матч финала ЧМ с французами

Хорваты лишь раз завоевывали медали мирового первенства - в 1998 году они стали бронзовыми призерами

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Нападающий Иван Перишич вошел в стартовый состав сборной Хорватии на финальный матч чемпионата мира по футболу с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Перишич является одним из лучшим бомбардиров команды на турнире. В шести играх он отметился двумя мячами.