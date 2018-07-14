Мбаппе и Гризманн вошли в состав сборной Франции на финальный матч ЧМ с хорватами

Гризманн и Мбаппе подошли к финальному матчу в ранге лучших бомбардиров сборной Франции на турнире (оба - по три гола)

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Нападающие Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн включены в стартовый состав сборной Франции на финальный матч чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Гризманн и Мбаппе подошли к финальному матчу в ранге лучших бомбардиров сборной Франции на турнире (оба - по три гола). Гризманн опережает Мбаппе в списке бомбардиров по дополнительным показателям - в активе нападающего "Атлетико" также две передачи, что позволяет ему занимать шестое место в общем рейтинге. Мбаппе располагается на 11-м месте. Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является форвард сборной Англии Гарри Кейн (шесть голов).

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.

Финальный матч чемпионата мира пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало в 18:00 мск.