Кубок мира доставлен на стадион "Лужники", где пройдет финал ЧМ-2018

Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года немец Филипп Лам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кубок чемпионата мира по футболу доставлен на московский стадион "Лужники", где пройдет финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Финал пройдет в воскресенье и начнется в 18:00 мск. Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.