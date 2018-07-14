Сборная Англии по футболу поблагодарила Россию после завершения выступления на ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Сборная Англии в своем Twitter поблагодарила Россию за гостеприимство после завершения выступления на чемпионате мира по футболу.
"Спасибо, Россия. Время отправляться домой", - говорится в сообщении.
Thank you, Russia. Time to head home. #threelions pic.twitter.com/6RxZUqCVKS— England (@England) 15 июля 2018 г.
Во время чемпионата мира сборная Англии базировалась в Репине (Ленинградская область). Англичане впервые с 1990 года дошли до полуфинала мирового первенства. В матче за выход в финал они проиграли в дополнительное время команде Хорватии (1:2), в игре за третье место - сборной Бельгии (0:2).
Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем между сборными Франции и Хорватии, который пройдет на московском стадионе "Лужники" (начало - 18:00 мск).