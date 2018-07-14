Сборная Англии по футболу поблагодарила Россию после завершения выступления на ЧМ

Англичане впервые с 1990 года дошли до полуфинала мирового первенства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Сборная Англии в своем Twitter поблагодарила Россию за гостеприимство после завершения выступления на чемпионате мира по футболу.

"Спасибо, Россия. Время отправляться домой", - говорится в сообщении.