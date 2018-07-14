Какой Россию запомнят иностранцы, приехавшие на ЧМ-2018

Многие иностранные болельщики по достоинству оценили и российскую кухню, а также были приятно удивлены, как легко оказалось решить порой сложные бытовые проблемы

ТАСС, 15 июля. Тысячи иностранцев, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, увезут домой не только эмоции переживаний за победы и поражения национальных сборных, но и множество новых впечатлений о стране, где большинство из них оказались впервые. Граждане различных государств мира, с которыми пообщались корреспонденты ТАСС, признали, что увидели Россию совсем не такой, какой она им казалась раньше - по их словам, это разнообразная и дружелюбная страна с интересными людьми, вкусной кухней и сложной географией. О том, какой Россия запомнится на долгие годы иностранцам, - материал ТАСС.

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Президент организации болельщиков из Франции Эрви Мугин, побывавший во многих городах России во время чемпионата, убедился в том, что эта страна совсем не такая, какой ее показывает европейское телевидение.

"Я был в России три года назад, только в Москве - это была трехдневная рабочая поездка, ничего понять об этой стране не смог. Перед тем, как приехать сюда на чемпионат, мы, конечно, смотрели телевидение - в телешоу, новостях и других передачах Россию показывают как не очень хорошую страну", - сказал Мугин. По его словам, когда он с болельщиками увидел Россию собственными глазами, его впечатление поменялось. "Сейчас мы посетили Казань, Екатеринбург, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Теперь, когда я вернусь домой, могу сказать, что Россия - это очень прекрасная страна, прекрасные люди", - отметил болельщик. Он также отметил, что всем сомневающимся стоит лично посетить Россию, чтобы убедиться в этом. "Когда ты видишь все своими глазами, здесь все иначе. Ты можешь приехать сюда, замечательно провести отпуск, изучить новую культуру. А еще здесь очень красивые девушки", - отметил глава организации французских болельщиков. Россия понимающая Мугин также отметил, что вторым открытием в России для него стало то, что все его понимают. При этом собеседник ТАСС рассказал, что ему есть с чем сравнить - он уже был на чемпионатах мира в Германии, ЮАР и Бразилии, а также посетил много других стран мира.

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"Почти никто в России не говорит по-английски, по-французски тем более, но почему-то нас все понимают. Все хотят помочь, никто не отказывает", - сказал Мугин. Он добавил, что такое он встречал далеко не во всех странах. "В 95% стран, где я был до этого, такого нет, если человек не понимает язык, на котором ты говоришь, то он сразу отказывается помочь. Русские - удивительный народ, они пытаются помочь, пробуют перевести речь с помощью смартфона или просто объясняются жестами - это для меня настоящее открытие", - заключил француз. Россия заботливая Удивление многие иностранцев, приехавших в Россию, также вызвало и то, как легко оказалось решить порой сложные бытовые проблемы. Так, гражданка Канады Джей, приехавшая в Санкт-Петербург на матчи, забыла рюкзак с вещами и документами в одном из кафе. Вернувшись через час, она не обнаружила вещи за столиком, однако, обратившись к персоналу, получила свой рюкзак назад. "Ваши кафе - это какая-то фантастика. Шумно, весело, недорого, и персонал заботится о клиентах", - рассказала она корреспонденту ТАСС.

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Ее друг Ник, который уже второй раз в России, также отметил, что сфера обслуживания в стране его приятно удивила. "Последний раз я был в Санкт-Петербурге, когда мне было года два или три, наверное. Мой дедушка, академик, жил здесь, прямо на Невском проспекте. Я почти не помню его и этот город тоже. Поэтому в первые дни приезда сюда умолял своих друзей пройтись по Петербургу, зайти в музеи, но им больше нравились ваши бары и рестораны", - рассказал он. Россия красивая "Мне хочется плакать", - говорит Серхио из Коста-Рики, впервые увидев, как в Петербурге разводятся мосты. Последнее время, говорит Серхио, он чувствует себя крайне сентиментально, потому что несколько месяцев назад развелся с супругой. Корреспонденту ТАСС было непросто объяснить ему, что на русском языке "развод" с женой и "развод" мостов звучат одинаково, когда понимание было достигнуто, костариканец очень обрадовался такому совпадению и написал об этом в Twitter.

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В Петербург Серхио тоже приехал с друзьями, но в отличие от канадцев, его компания предпочла кафе пешие прогулки. Костариканцам понравились "визитные карточки" Северной столицы - Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор, набережные, но больше всего их покорили мосты, причем не разводные, а вантовые (висячие мосты из нескольких пилонов, соединенные дорогой и стальными тросами). "Это необыкновенная геометрия. Металлический цвет моста и небо, особенно в вечернее время. Оно приобретает красноватый оттенок. Мы с друзьями переоделись в форму нашей сборной и устроили настоящую фотосессию на фоне одного из таких мостов", - рассказал Серхио. Россия вкусная Многие иностранцы также по достоинству оценили и российскую кухню. В частности, как отметил в беседе с ТАСС репортер бразильского телеканала ESPN - Brasil Франсиско Антонио де Лорентис, у него из-за работы не было времени посещать городские достопримечательности, однако походить по ресторанам и кафе все же удалось.

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"Я работал в Москве, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде. Свободного времени из-за работы у меня было не так много, музеи посетить не удалось, да и по городам погулять тоже. Однако я сходил в местные рестораны, попробовал щи и другие блюда русской кухни - она у вас очень разнообразная, гораздо интереснее, чем в Бразилии", - сказал де Лорентис. По его словам, он готов вернуться в Россию в качестве туриста. "Многое не увидел, с удовольствием вернулся бы сюда, чтобы посетить, например, Санкт-Петербург. Просто расслабиться, пофотографировать, отдохнуть", - заключил журналист. Россия - это не только Красная площадь По словам японского журналиста Йосукэ Аояги, проведение чемпионата мира по футболу в 11 совершенно разных городах позволило многим иностранцам понять, что Россия - это не только Москва и Красная площадь, а еще сотни других интересных населенных пунктов.

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"В Японии, наверное, все знают, что столица России - Москва, а в центре Кремль и Красная площадь. Еще достаточно много японцев знают Санкт-Петербург как город-музей, Владивосток, потому что близко к нам, и Сочи - столицу Олимпийских игр 2014 года. Остальные города для жителей Японии и для меня были неизвестны - где они, и кто там живет?", - рассказал он ТАСС. Однако его мнение изменилось во время этого чемпионата мира. "Я побывал в Нижнем Новгороде - это огромный и красивый мегаполис на берегу двух рек, прекрасный город. Я был в Казани - это что-то невероятное, там совсем другая культура, это чувствуется, но это тоже часть России. Екатеринбург - это далеко от Москвы, но там тоже настоящий культурный и деловой центр", - отметил он. Отдельным открытием для японца стала столица Мордовии Саранск. "Это небольшой город, совсем не похож на Токио. Но он тоже прекрасен - я давно не был в таких прекрасных и тихих городах со своей особенной атмосферой", - добавил собеседник агентства. Россия большая и безопасная Гражданина Колумбии Джормана корреспондент ТАСС встретил глубокой ночью на окраине Петербурга, возвращаясь после работы на матче за третье место чемпионата мира между командами Англии и Бельгии (0:2). При этом колумбийца совершенно не смущало, что он находится в чужой стране, в спальном и незнакомом районе и абсолютно не владеет русским языком. "У вас безопасно, это чувствуется. Мне совершенно не страшно быть ночью на улице. Я первый раз в России, но никаких проблем у меня не было - я чувствую себя совершенно комфортно", - рассказал он.

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Отметили безопасность и представители европейских СМИ, посетивших Россию, как рассказал ТАСС журналист британского телеканала Sky News Джозеф Таунсенд, до турнира они опасались проявлений расизма. "Все, о чем я могу говорить - это о том позитивном опыте, который был у английских болельщиков - все фанаты сборной Англии, в том числе азиатского и индийского происхождения, провели здесь замечательное время. И даже те немногие меньшинства среди английских болельщиков, с которыми я говорил, не столкнулись с каким-либо негативным опытом", - отметил он. Джорман также отметил, что сейчас он учится в крупнейшем городе мира - китайском Шанхае - и приехал в Россию под самый конец чемпионата, чтобы попасть на матч любых сборных. "Сначала я прилетел в аэропорт Толмачево [в Новосибирске] - это Россия, потом я еще больше четырех часов летел до Москвы - и это тоже Россия. Потом я добирался несколько часов до Санкт-Петербурга - и это опять Россия! Ваша страна бесконечная!", - отметил колумбиец. По его словам, он и раньше знал, что Россия - это самая большая страна в мире, однако прочувствовать это ему удалось только после того, как он проделал весь этот маршрут. Россия рада всем Позитивно встретили иностранцев и жители России - за время чемпионата они пытались показать себя по-настоящему гостеприимными хозяевами, и в СМИ регулярно появлялись истории о том, как россияне пускали к себе домой заблудившихся болельщиков, перепутавших улицы или даже города, помогали потерявшим билеты и оставшимся без гостиницы и денег. "Жалко, что это все заканчивается, это был не просто футбольный турнир, это был настоящий международный праздник, в котором всем нам удалось поучаствовать", - поделился с ТАСС болельщик Сергей, который сходил на игру между командами Англии и Бельгии за третье место в Петербурге.

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