Российские космонавты сыграли с немецким астронавтом в футбол на МКС накануне финала ЧМ

В преддверии финала #ЧМ2018 поиграли с Сергеем и @Astro_Alex в футбол в Служебном модуле "Звезда". Расскажите, будете ли смотреть финал и за кого болеете? ⚽️

.

We decided to play football with Sergey & @Astro_Alex before the #WorldCupFinal So, who do you support? ⚽️ pic.twitter.com/2Qxa3DMJRT