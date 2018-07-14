Российские космонавты сыграли с немецким астронавтом в футбол на МКС накануне финала ЧМ

Космонавт Олег Артемьев также обратился к подписчикам в Twitter с просьбой рассказать, за кого они будут болеть во время финала чемпионата мира

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев сыграли в футбол со своим немецким коллегой Александером Герстом на Международной космической станции (МКС) накануне финала чемпионата мира по футболу. Об этом Артемьев сообщил в воскресенье на странице в Twitter.

В преддверии финала #ЧМ2018 поиграли с Сергеем и @Astro_Alex в футбол в Служебном модуле "Звезда". Расскажите, будете ли смотреть финал и за кого болеете? ⚽️ . We decided to play football with Sergey & @Astro_Alex before the #WorldCupFinal So, who do you support? ⚽️ pic.twitter.com/2Qxa3DMJRT

"В преддверии финала ЧМ-2018 поиграли с Сергеем [Прокопьевым] и @Astro_Alex [Александером Герстом, астронавтом Европейского космического агентства] в футбол в служебном модуле "Звезда". Расскажите, будете ли смотреть финал и за кого болеете?" - написал Артемьев.

Космонавт также выложил видеозапись, на которой они играют в футбол в невесомости - Герст передает мяч Прокопьеву ногами, сделав кувырок, после чего тот головой отбивает мяч в сторону Артемьева и случайно сносит его, не рассчитав силу удара.

В воскресенье сборные Хорватии и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Москве на стадионе "Лужники", начало игры - 18:00 мск.