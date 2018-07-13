Мутко: ЧМ позволил россиянам прочувствовать уникальность и дружелюбие своей страны

Чемпионат мира завершается 15 июля финальным матчем между сборными Франции и Хорватии

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат мира по футболу не только открыл Россию всему миру, он позволил самим россиянам прочувствовать уникальность и дружелюбие страны. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко. "Чемпионат удался, он прошел на высоком уровне, и это уже сложно изменить - это мнение людей, побывавших в нашей стране, - отметил Мутко. - Но не менее важно, что россияне благодаря этому чемпионату прочувствовали свою уникальность, открытость и дружелюбие. Сейчас всех нас можно поздравить с большим футбольным праздником".