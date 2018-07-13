Мутко: ЧМ позволил россиянам прочувствовать уникальность и дружелюбие своей страны

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат мира по футболу не только открыл Россию всему миру, он позволил самим россиянам прочувствовать уникальность и дружелюбие страны. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.
"Чемпионат удался, он прошел на высоком уровне, и это уже сложно изменить - это мнение людей, побывавших в нашей стране, - отметил Мутко. - Но не менее важно, что россияне благодаря этому чемпионату прочувствовали свою уникальность, открытость и дружелюбие. Сейчас всех нас можно поздравить с большим футбольным праздником".
"Люди в восторге от пребывания в России, это результат труда миллионов людей, может и незаметных на первый взгляд, - служб безопасности, волонтеров, стюардов, транспортных служб. Замечательно отработали все города, мы приобрели бесценный опыт. Это - общий успех", - сказал Мутко.
Россия получила право проведения чемпионата мира в декабре 2010 года. "К тому моменту завершился чемпионат мира в Германии, он всех тогда впечатлил, мы увидели Германию по-новому. Это - сила футбола. И, презентуя нашу заявку, мы знали, на что способны", - рассказал Мутко.
Чемпионат мира завершается 15 июля финальным матчем между сборными Франции и Хорватии. Встреча пройдет в московских "Лужниках" и начнется в 18:00 мск.