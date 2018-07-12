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15 июля, 15:31
Франция завершает последние приготовления к финалу чемпионата мира по футболу
© EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
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За несколько дней до финала перед Эйфелевой башней был установлен гигантский экран, а на Марсовом поле открыта фан-зона, рассчитанная на 90 тыс. болельщиков

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Тысячи болельщиков вышли в воскресенье днем на улицы Парижа, чтобы поддержать сборную Франции перед решающим матчем чемпионата мира по футболу, в котором она сыграет с командой Хорватии. "Вперед, Франция!", "Мы в финале!", "Возьмем кубок!", - скандировали многочисленные футбольные фанаты, отложившие все свои дела, чтобы посвятить этот день главному спортивному событию - финалу чемпионата мира.

"Это уникальная и очень символичная игра, ведь Франция и Хорватия уже однажды встречались в полуфинале чемпионата ровно двадцать лет назад", - сказал ТАСС болельщик Ален с нарисованным на щеке французским триколором. Житель пригорода Лонжюмо приехал смотреть финал в парижской фан-зоне. "Это невероятный день, мы с друзьями так жалеем, что сейчас не в Москве", - признался он.

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Выходные парижане традиционно стараются проводить за городом, на природе. Но в это воскресенье вся французская столица в движении. С самого утра футбольные болельщики направились в фан-зоны, чтобы занять лучшие места перед большими экранами.

На улицах царит особая, праздничная атмосфера: многие парижане и гости столицы одеты в футболки цветов национальной сборной. На многих майках - победный призыв на французском и русском "Давай, синие!" (Davai, Les Bleus!).

"Я очень благодарна России за этот праздник спорта, - сказала Клоэ из Лиона. - Верю, что удача будет на стороне Франции". "Мы будем смотреть матч всей семьей вместе с родителями, кузенами и детьми", - добавила она.

Гигантский экран у Эйфелевой башни

Всего во Франции открыты почти три сотни фан-зон, которые смогут вместить порядка миллиона человек. Зоны для болельщиков организованы во всех крупных городах страны - в Париже, Лилле, Бордо, Дижоне, Марселе, Руане, Тулузе, Лионе.

За несколько дней до финала перед Эйфелевой башней был установлен гигантский экран, а на Марсовом поле открыта фан-зона, рассчитанная на 90 тыс. болельщиков. В случае победы столичные власти пообещали превратить Елисейские поля, как и весь центр города, в бесконечную пешеходную аллею.

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Футболу подчинил свой график даже мир музыки. Так, гастролирующая во Франции, Бейонсе позаботилась о тех, кто будет в пути на ее воскресный парижский концерт на стадионе "Стад де Франс", - для них трансляцию московского матча специально повторят перед началом концерта. Но услышат ли ее выступление поклонники? Город с утра наполнен шумом вувузел.

Подготовились и парижские аэропорты Руасси - Шарль де Голль и Орли. На территории воздушных гаваней были установлены несколько десятков плазменных экранов. На борту пассажиров о голах обещали оповещать экипажи.

Расположенный у самой бельгийской границы город Рубе славится во Франции своими спортивными традициями. Вот и на этот раз город смог справиться с весьма сложной задачей. Согласно графику велогонки "Тур де Франс", ее участники должны прибыть в Рубе в воскресенье в 16:15 по местному времени (17:15 мск) - менее чем за час до начала финального матча ЧМ-2018. Но большие экраны позволят городским жителям сразу после проезда веломарафонцев переключить свое внимание на судьбоносный футбольный матч в Москве.

110 тыс. полицейских

По словам главы МВД и страстного футбольного болельщика Жерара Колона, "в связи с предстоящим матчем приняты беспрецедентные меры безопасности". Он сообщил, что для обеспечения правопорядка мобилизованы более 110 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, на улицах дежурят около 44 тыс. пожарных.

"Все места массового скопления болельщиков под надежной охраной, и никто не сможет пройти в фан-зону без тщательной проверки", - заверил префект полиции Мишель Дельпюэш.

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По распоряжению властей, везде, где организована трансляция, созданы периметры безопасности. Эта мера предусмотрена антитеррористическим законом, который был подписан в ноябре 2017 года президентом республики Эмманюэлем Макроном. Только на Марсовом поле за порядком следят 4 тыс. полицейских.

Кроме того, в ряде департаментов - даже в знаменитом Кальвадосе - в день финала полностью запрещена продажа и потребление алкоголя на улицах. Тем не менее в барах все места зарезервированы еще несколько дней назад, когда Франция вышла в финал. "Я поставил большой экран, зная, что магнитом в этот день будет футбол", - сказал владелец старинного парижского бистро Мишель Тэ.

Как стало известно из источников в Елисейском дворце, вне зависимости от результатов воскресной игры президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит примут в понедельник игроков национальной сборной и членов их семей. До этого футболисты совершат автобусную прогулку по Елисейским полям, чтобы поблагодарить соотечественников за поддержку.

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