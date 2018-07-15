Президент Хорватии считает организацию ЧМ-2018 примером толерантности для всех в мире

Колинда Грабар-Китарович отметила, что организаторы мундиаля предотвратили любые инциденты, которые могли расцениваться как высказывания ненависти

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович назвала примером для всех в мире то, как РФ организовала чемпионат мира по футболу для болельщиков и предотвратила все инциденты, которые можно расценивать как проявления нетерпимости на ЧМ.

"Хотела бы поздравить вас с тем, что этот чемпионат мира является действительным примером, как нужно организовать подобные мероприятия для всех остальных в мире, поскольку вы не только обеспечили для болельщиков свободное передвижение, но при этом предотвратили какие-либо инциденты, предотвратили какие-либо высказывания, которые могут расцениваться как высказывания ненависти. Это, действительно, подлинный пример для всех людей", - заявила Грабар-Китарович.

Президент Хорватии от имени всей хорватской делегации, игроков сборной и болельщиков поблагодарила Путина за гостеприимство на чемпионате и организацию мирового первенства. "Я желаю, чтобы именно так этот чемпионат мира и остался в памяти всех гостей", - добавила она.

Визави Путина отметила, что уже третий раз приезжает в Россию в течение мирового первенства и чувствует здесь себя как дома. Она рассказала, что была в Нижнем Новгороде и в Сочи. Грабар-Китарович также сказала российскому лидеру о своем предчувствии, что на предстоящей финальной игре Хорватия может победить.

При этом она подчеркнула, что переговоры с Путиным проходят "в специфический момент" сразу после саммита НАТО и накануне предстоящей встречи президентов России и США. "Эта встреча проходит в период очень существенных вещей, которые происходят в двусторонних отношениях между Россией и Хорватией", - заключила Колинда Грабар-Китарович.