Открытия чемпионата мира по футболу в России

ТАСС рассказывает, какие футболисты и сборные заставили говорить о себе по итогам мирового первенства в России

Чемпионат мира по футболу, который завершится 15 июля, запомнится как один из самых сенсационных и богатых на открытия.

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Новый Роналдо Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе к своим 19 годам уже успел пошуметь вместе с "Монако" в Лиге чемпионов и отыграть сезон в "Пари Сен-Жермен" бок о бок с бразильцем Неймаром и уругвайцем Эдинсоном Кавани. На турнире в России талант форварда стал мировым достоянием. Мбаппе сравнивают с двукратным чемпионом мира бразильцем Роналдо. У француза самобытная техника, похожая, скорее, на движения его известного предшественника в сборной страны Тьерри Анри. Но скорость принятия решения и исполнения задуманного очень напоминают великого Зубастика. Талант Мбаппе вполне можно было оценить в матче 1/8 финала турнира с аргентинцами (4:3), которые оставили слишком много пространства для маневра скоростному форварду. Сначала нападающий, которого болельщики и партнеры в шутку называют Черепашкой-ниндзя, пробежал пол поля и заработал пенальти, который реализовал Антуан Гризманн, а затем дважды эффектно и уверенно замкнул усилия партнеров. Мбаппе и бельгиец Эден Азар называются главными кандидатами на замену в мадридском "Реале" португальцу Криштиану Роналду, который ушел в итальянский "Ювентус". Во французской сборной также обратили на себя внимание крайние защитники Бенжамен Павар и Лукас Эрнандес, которые начали наигрываться главным тренером Дидье Дешамом перед самым турниром. Оба были призваны укрепить, прежде всего, оборону, но в том же матче с аргентинцами Павар отметился красивейшим голом ударом с дальней дистанции, который позволил команде сравнять счет, а на счету Эрнандеса два кросса с левого фланга, которые привели к взятиям ворот. Иван Перишич На днях тренер итальянского "Интера" Лучано Спаллетти, под началом которого выступает хорват Иван Перишич, отметил, что по степени физической готовности его подопечного можно сравнить только с португальцем Криштиану Роналду, который помешан на своем здоровье и саморазвитии. От хорватского универсала можно ждать чего угодно, он может появиться на любом участке поля, исполнить эффективный, а часто и очень эффектный удар любой частью тела.

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На чемпионате мира в России игру хорватов ведут, прежде всего, Лука Модрич и Иван Ракитич, но именно конкретность и напористость Перишича и его партнера по команде Марио Манджукича помогают реализовать их усилия в голы. Перишич мог бы выступать в любом топ-клубе, но пока предпочитает оставаться в "Интере", который давно не является силой на европейской арене. В связке с Перишичем самый яркий турнир в жизни провел левый защитник Иван Стринич. Своей мобильностью, грамотным выбором позиции и боевитостью поразил до того не хватавший звезд с неба центральный защитник Домагой Вида. Черышев и Дзюба заблистали в сборной Сборная России, которая до турнира провела всего три официальные встречи за два года (на Кубке конфедераций), удивила любителей футбола физической и тактической подготовкой. В первых двух встречах команда забила восемь мячей в матчах с саудовцами (5:0) и египтянами (3:1), что еще больше сплотило команду и добавило ей уверенности. Россияне выстояли против более мастеровитых и опытных испанцев (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и навязали равную борьбу хорватам в четвертьфинале, уйдя от поражения на последних минутах добавленного времени (2:2, 3:4 - в серии пенальти). Перед финальным матчем россияне с 11 голами были четвертыми в списке самых результативных команд турнира после бельгийцев (16), хорватов и англичан (по 12) и опередить их могут только французы (10). Львиную долю забили полузащитник Денис Черышев (4) и нападающий Артем Дзюба (3).

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Черышев, который получил свое воспитание в Испании, прошел школу мадридского "Реала" и всегда был на карандаше у любителей футбола, но показать свое высокое исполнительское мастерство на крупном турнире ему мешали травмы. Его голы саудовцам и точный дальний удар в "девятку" ворот хорватов стали одними из самых эффектных на турнире. Дзюба уже проводил яркие отрезки в карьере, а на домашнем чемпионате мира смог стать одним из лидеров команды. Его яркие бойцовские качества, желание выигрывать, несмотря на то, какого класса соперник перед тобой, стали олицетворением этой сборной. Самые результативные Золотое поколение бельгийского футбола — Эден Азар, Ромелу Лукаку, Кевин де Брюйне, Дрис Мертенс — уже не первый год играет на самом высоком уровне. Безрассудная игра в атаку не позволила им пройти дальше четвертьфиналов чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2016 года. Новый главный тренер Роберто Мартинес убил двух зайцев, переведя команду на схему с тремя центральными защитниками. При этом роль крайних защитников исполняют Тома Мёнье (справа) и номинальные атакующие полузащитники Янник Феррейро-Карраско или Насер Шадли (слева). В центре, помимо таланта де Брюйне и Азара, у бельгийцев есть мощь Маруана Феллайни. При этом на турнир Мартинес не взял одного из лучших центральных полузащитников Европы Раджу Наингголана. Лукаку, которого выделяют мощные физические данные, при этом очень подвижен и техничен.

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