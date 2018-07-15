Сорокин и Доминго закрыли Парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади

Парк работал с 21 июня, за это время он принял 800 тысяч посетителей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и испанский оперный певец Пласидо Доминго закрыли Парк футбола на Красной площади. Парк в Москве работал с 21 июня.

"Парк футбола был очень успешен, как и все фан-фесты. Мы такой популярности даже не ожидали, ежедневно здесь бывало до 60 тысяч человек. Что касается фан-фестов, то сегодня мы достигнем отметки в 7,5 млн человек. Это цифры, которых даже мы не могли ожидать", - сказал Сорокин.

За время работы Парк принял 800 тысяч посетителей. Практически ежедневно мастер-классы здесь давали звезды футбола - немец Лотар Маттеус, испанец Фернандо Морьентес, бразилец Роберто Карлос, португалец Нуну Гомеш и многие другие. Парк принял множество матчей с участием как легенд ФИФА, так и простых болельщиков.

В воскресенье в финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.

Путь Парка футбола

Свой путь Парк футбола начал 24 марта в Сочи, его посетил бывший футболист сборной Португалии Нуну Гомеш, Ростов-на-Дону посетил экс-форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, в Волгоград приезжал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. В Саранске гостил экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель, в Самаре - бывший защитник сборной Колумбии Иван Кордоба, в Екатеринбурге - чемпион мира - 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостем парка в Казани был бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, в Нижнем Новгороде - экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, в Санкт-Петербурге - участник трех чемпионатов мира аргентинец Эрнан Креспо, а в Калининграде гостем стал двукратный чемпион мира бразилец Кафу.