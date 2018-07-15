Мордовия планирует развивать внешнеэкономические отношения со странами-участницами ЧМ

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Власти республики ожидают рост экономики региона на 5-6% ежегодно, сообщил первый зампредседателя правительства Мордовии Владимир Мазов

САРАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют развивать внешнеторговые отношения с Ираном, Японией, Тунисом и Панамой и другими странами, сборные которых провели матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в Саранске. Об этом в воскресенье сообщил журналистам первый зампредседателя правительства - министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Владимир Мазов.

"Мы планируем, что за календарный год посетим все страны-участницы ЧМ, сборные которых были у нас в Саранске. Мы договорились, что у нас будут двусторонние обмены [бизнес-миссиями]", - сказал Мазов на пресс-конференции.

По его словам, в первую очередь, республика будет развивать внешнеэкономические отношения с Ираном. В июне в исламскую республику была поставлена первая партия вагонов, произведенная в Мордовии компанией "РМ Рейл". "Так совпало, что с приездом иранской делегации [на ЧМ в Саранск] в эту страну была отправлена первая партия вагонов", - отметил Мазов.

Первый зампредседателя правительства уточнил ТАСС, что контракт на поставки вагонов заключен на три года. Кроме того, власти Мордовии рассматривают возможность наладить экспорт в Иран силовых кабелей, продукции светотехнической отрасли, а также мяса птицы. "С иранскими коллегами <…> мы договорились, что в сентябре господин посол [Ирана] приедет с бизнес-миссией, и до конца года мы постараемся осуществить ответный визит", - отметил собеседник.

Республика планирует также развивать внешнеторговые связи с Японией, переговоры с представителями японского бизнеса прошли в Саранске перед игрой национальной сборной с командой Колумбии. "С одной из японских компаний мы договорились о сотрудничестве в сфере производства оптического волокна. Осенью, я думаю, мы выйдем на завершающий этап [переговоров]", - отметил Мазов, добавив, что осенью намечено провести переговоры с потенциальными бизнес-партнерами на базе японского посольства. "Мы определили для себя несколько якорных направлений по сотрудничеству, это сфера силовой электроники, полупроводники, оптическое волокно и светотехника", - уточнил Мазов.

С представителями бизнеса из Панамы и Туниса не было подписано соглашений, но власти региона планируют в течение года обмен бизнес-миссиями.

Рост экономики на 5-6% ежегодно 

Владимир Мазов добавил, что рост экономики республики благодаря подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу в следующие пять лет может составить от 5 до 6% ежегодно.

"По нашим прогнозам, исходя из тренда последних пяти лет, в течение которых шла подготовка к ЧМ, экономика республики будет в следующие пять лет ежегодно расти на 5-6%", - сказал Мазов на пресс-конференции. По его словам, за последние пять лет общий рост ВРП региона составил порядка 23 - 25%.

По оценкам властей региона, в 2018 году рост экономики Мордовии благодаря чемпионату мира по футболу станет рекордным и составит от 7 до 9%.

"В текущем году объем инвестиций в экономику республики составит порядка 65 млрд рублей", - добавил Мазов.

Ранее рейтинговое агентство Moody's опубликовало доклад, согласно которому, наибольший экономический эффект от вложений в экономику перед ЧМ-2018 получит Мордовия.

Влияние чемпионата на внешнеэкономическую деятельность Мордовии

По словам Мазова, экономика Мордовии "процентов на 80 ориентирована на внешние рынки". "Если посмотреть наш экономический баланс, то внутренний спрос составляет не более 12 - 15%, и только в пищевой отрасли он выше - порядка 30 - 35%", - сказал первый зампредседателя правительства региона.

Он добавил, что подготовка и проведение ЧМ расширили возможности региона во внешнеторговой сфере. "Объем экспорта за последние три года вырос, по сути, в три раза. Когда в период подготовки к чемпионату мы проводили встречи с коллегами по линии посольств, торговых представительств, выезжали с бизнес-миссиями, наши партнеры, в первую очередь, отмечали, что подготовка к ЧМ - это знак надежного партнерства", - пояснил Мазов.

Она также сообщил, что объем розничной торговли в регионе за первое полугодие 2018 года вырос на 10% до 46 млрд рублей, в частности, благодаря проведению чемпионата мира по футболу.

"Оборот по торговле очень прилично [увеличился] за первое полугодие, в том числе и с учетом проведения ЧМ. На 46 млрд рублей мы продали продукции на территории республики, рост составил 10%, тогда как в среднем по стране это 1 -2 %", - сказал Мазов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что представители сферы торговли и услуг отмечали резкое увеличение выручки в период проведения матчей ЧМ в Саранске. Так, в отдельных магазинах сувениров прибыль выросла более чем в 10 раз.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года объем экспорта Мордовии вырос на 38% до 10 млрд рублей за счет поставок высокотехнологичной продукции. "Мы работаем почти с 80 странами мира по поставкам светотехники, вагонов, полупроводников, фармацевтической продукции", - уточнил первый зампредседателя правительства.

Программа развития туризма

Власти республики готовят изменения в программу развития туризма в регионе, чтобы увеличить экономический эффект от использования туристических объектов после завершения чемпионата мира по футболу, сообщил первый зампредседателя правительства.

"Правительство республики проводит корректировку - составляем новую программу развития туристического потенциала республики. По моим прогнозам, если эффективнее использовать инфраструктуру, которую мы создали перед ЧМ, то вклад [туристической отрасли в экономику] может составить от 3 до 5% от ВРП региона", - сказал Мазов, не уточнив, какие именно изменения в программу развития туризма планируется внести.

Он добавил, что объем ВРП Мордовии в 2018 году ожидается на уровне 240 - 250 млрд рублей. "Мы ставим задачу, чтобы в течение пяти - семи лет увеличить вклад [от туризма] в экономику до 3-4%", - отметил Мазов.

Первый зампредседателя правительства Мордовии пояснил ТАСС, что сейчас этот вклад составляет менее одного процента от ВРП.

Ранее сообщалось, что за время чемпионата мира по футболу регион принял рекордный турпоток. По официальным данным, более 160 тыс. человек из 44 стран мира посетили матчи в Саранске. При этом общее число гостей, приехавших в регион в июне, оценивается приблизительно в 200 тыс. человек. За весь 2017 год регион принял около 110 тыс. туристов.

Саранск принял четыре игры группового этапа ЧМ. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, 25 июня португальцы сыграли вничью с иранскими футболистами (1:1), а 28 июня тунисцы одержали победу над панамцами со счетом 2:1.

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