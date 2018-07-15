Эмир Катара считает, что ЧМ-2022 поможет арабскому миру преодолеть политические трудности

Тамим бен Хамад Аль Тани отметил важность спортивного мероприятия для всего региона

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на то, что ЧМ-2022 по футболу поможет арабскому миру преодолеть политические трудности, с которыми он сталкивается сейчас.

"Чемпионат мира в 2022 году мы постараемся сделать прекрасным чемпионатом, потому что это событие крайне важно для всего региона. Как вы знаете арабские страны сейчас сталкиваются с трудностями, рассчитываем, что это событие будет помогать нам в преодолении этих трудностей", - сказал эмир Катара.

Тамим бен Хамад Аль Тани также сообщил, что в настоящий момент около 200 катарских специалистов находятся в России и перенимают опыт. Он поблагодарил Путина за то, что "российские друзья открыли для нас все двери".