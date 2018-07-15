Инфантино: позитивные эмоции от ЧМ-2018 перейдут Катару, который следующим примет турнир

Турнир в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Позитивная энергия, которая ощущалась во время чемпионата мира по футболу в России, будет присутствовать и на следующем мировом первенстве в Катаре. Такое мнение в эфире канала "Россия 24" высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время символической церемонии передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира в 2022 году.

В церемонии, которая прошла в Кремле, приняли участие президент РФ Владимир Путин, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани и Инфантино. В ходе церемонии Путин передал шейху мяч, которым будет сыгран финальный матч турнира в России между сборными Франции и Хорватии.

"Футбол - это страсть, эмоции, любовь, единство. И все те чувства, та позитивная энергия, которые мы испытывали, мы передадим в Катар. Мы все влюбились в Россию, и я абсолютно уверен, что мы также через четыре года влюбимся в Катар", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира в России стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Турнир в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.