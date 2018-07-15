Эмир Катара надеется, что сборная его страны сможет превзойти успех россиян на ЧМ-2018

Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что России удалось прекрасно провести чемпионат, и Катар постарается удержать планку

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани рассчитывает, что на чемпионате мира по футболу 2022 года сборная его страны превзойдет успех россиян на ЧМ-2018. Об этом он заявил на церемонии передачи Катару права проведения ЧМ-2022, в которой также участвовали президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

"Мы надеемся, что наша сборная повторит успех российской сборной и даже превзойдет его", - заявил эмир, говоря о предстоящем чемпионате. Он также пригласил "всех наших друзей" приехать на турнир в Катар, отметив, что "это большой праздник для всех арабов".

По словам Аль Тани, России удалось прекрасно провести чемпионат, и Катар постарается так же высоко удержать планку. Эмир добавил, что рассчитывает на сотрудничество с РФ в организации предстоящего чемпионата.

На церемонии состоялась символическая передача футбольного мяча от президента России эмиру Катара. Получив мяч, Аль Тани позволил фотографам сделать несколько снимков, а потом метким броском переправил его своим помощникам.