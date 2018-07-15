Президент Хорватии уверена в победе сборной своей страны в финале ЧМ-2018

ТАСС, 15 июля. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выразила уверенность в победе национальной команды в финальном матче чемпионата мира по футболу против сборной Франции. Глава государства записала видео с обращением к болельщикам на самолете, летящем в Москву и опубликовала на своей странице в Instagram ("Инстаграм").
"Привет нашим болельщикам со всего мира, будьте с нами сегодня вечером. Мы летим в Москву. Мы вернемся победителями", - отметила Грабар-Китарович.
Президент Хорватии вновь прилетела в Россию самолетом регулярного рейса - на заднем плане ролика видны пассажиры, среди которых немало болельщиков, также выражающих поддержку своей команде.
Финальный матч ЧМ-2018 начнется в 18:00 на московском стадионе Лужники.