Гершкович считает, что сборные Франции и Хорватии будут осторожно играть в финале ЧМ

Финальный матч чемпионата мира пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сборные Франции и Хорватии по футболу будут действовать в закрытой манере в финальном матче чемпионата мира. Такое мнение в интервью "Газете.Ru" высказал председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

"Финал - это всегда напряжение, нервы, эмоции, команды будут играть без риска, - сказал Гершкович. - Редко когда финалы получаются зрелищными и красочными. Будем надеяться, что сегодня произойдет исключение и соперники покажут открытый футбол, но это вряд ли".

Специалист отметил, что считает равными шансы обеих команд на победу. "Думаю, что шансы команд 50 на 50, сборная Хорватии имеет в своих рядах очень серьезных футболистов, которые выступают в ведущих европейских клубах. К тому же командная игра у "шашечных" очень хорошо поставлена, французы тоже весьма мастеровиты и даже, может быть, чуть более, чем соперник, но явного фаворита или аутсайдера здесь нет", - сказал Гершкович.

Финальный матч чемпионата мира пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало в 18:00 мск.