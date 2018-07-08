Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова поделиться с руководством эмирата опытом проведения мундиаля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино поучаствовали в воскресенье в церемонии символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Главы двух стран и глава Международной федерации футбола встретились в Гербовом зале Кремля. В качестве символа перехода эпицентра футбольной жизни в Катар, президент России передал хозяину следующего мундиаля красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018.

По словам организаторов, именно этим мячом в финальном матче в воскресенье сыграют команды Франции и Хорватии. Матч начнется в 18:00 мск и пройдет на стадионе "Лужники".

Во время церемонии Владимир Путин рассказал о гордости за проведенный в РФ чемпионат и выразил уверенность, что Катар в 2022 году также организует первенство на высоком уровне.

"Чемпионат мира завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта", - сказал российский лидер. Путин признался, что он и вся страна получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола и с болельщиками, прибывшими в Россию со всего мира.

Путин также заверил, что Москва "готова поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года, с нашими друзьями в Катаре". "Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию - объединять людей, объединять страны и континенты", - подчеркнул президент.

Он добавил, что ожидает от российской сборной еще больших успехов на мундиале в 2022 году.

"Единственное, что меня смутило в ходе сегодняшней церемонии [передачи полномочий проведения ЧМ по футболу] - это ваша заявка на то, что ваша сборная повторит успех российской сборной на этом чемпионате, - сказал Путин. - Потому что после выступления российской сборной на этом чемпионате мы теперь будем ждать от нашей сборной на следующем еще больших результатов". Путин в шутку затруднился предположить, "что же тогда будет при игре двух команд".

"Мы все будем к этому готовиться и все, что от нас потребуется, будем делать для того, чтобы вас поддержать", - заверил российский лидер, добавив, что рад использовать возможность личной встречи с эмиром, чтобы обсудить ситуацию в ближневосточном регионе и все аспекты двусторонних отношений.