Азар стал самым упоминаемым игроком в соцсетях по итогам матча ЧМ Англия - Бельгия

Бельгийцы обыграли английскую команду со счетом 2:0 и завоевали бронзовые медали ЧМ-2018

ТАСС, 15 июля. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар стал самым упоминаемым футболистом в соцсетях по итогам матча за третье место чемпионата мира с командой Англии. В материале ТАСС использованы данные аналитической системы Brand Analytics. Встреча сборных Англии и Бельгии прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. На 4-й минуте встречи счет открыл защитник Тома Мёнье, Азар удвоил преимущество на 82-й минуте.

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Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург". Азар с большим отрывом стал самым упоминаемым игроком встречи - 884 поста. Далее в списке самых упоминаемых персон расположились форвард сборной Англии и лучший на данный момент бомбардир турнира (шесть голов) Гарри Кейн (574), бельгийцы Мёнье (300) и Ромелу Лукаку (241), английский вратарь Джордан Пикфорд (200), главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (152) и вратарь бельгийской сборной Тибо Куртуа (126). Всего в период с 16:00 до 19:59 мск было оставлено 5 137 сообщений от более чем трех тысяч авторов. Пик активности в соцсетях пришелся на середину первого тайма. Самым популярным постов с чекином на стадионе "Санкт-Петербург" стала запись пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА) с поздравлениями в адрес бельгийской сборной.

Вторым в списке самых популярных стал пост пресс-службы английской сборной. Несмотря на поражение в матче за третье место, англичанам можно занести чемпионат мира себе в актив.