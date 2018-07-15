Президент Хорватии проводит встречу с национальной футбольной сборной

Колинда Грабар-Китарович посетит финальный матч чемпионата мира Франция-Хорватия

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Москву на финальный матч чемпионата мира и проводит встречу с футболистами сборной, после чего отправится в Кремль к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщили ТАСС по телефону в канцелярии главы хорватского государства.

"Президент встречается в 12 с футболистами сборной, - отметили в канцелярии. - Позднее запланирована встреча с президентом Путиным".

Сегодня Китарович посетит финальный матч чемпионата мира Франция-Хорватия. Игра начнется в 18:00 на московском стадионе "Лужники". Ранее президент Хорватии уже дважды посещала игры своей команды на чемпионате.