ВЦИОМ: 35% россиян в финале ЧМ будут болеть за сборную Хорватии

При этом, по мнению большинства респондентов, чемпионский титул завоюет Франция

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более трети (35%) участников опроса ВЦИОМ в финале чемпионата мира по футболу будут болеть за Хорватию, еще почти столько же (31%) за Францию. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в воскресенье.

"В предстоящем матче треть опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, а 31% россиян - за команду Франции. При этом, по мнению 41% респондентов, чемпионский титул завоюет Франция, еще 39% считают, что выиграет Хорватия", - говорится в сообщении.

В финале чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют хорватская и французская сборные. Матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало в 18:00 мск.

Более половины россиян (61%) собираются смотреть финальную игру чемпионата, из них 58% будут следить за встречей дома, на работе или в гостях, 2% в баре или кафе, еще 1,2% в фан-зоне и на стадионе.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 июля 2018 года. Объем выборки 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.