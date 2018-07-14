Защитник сборной Бельгии Мёнье считает, что его команда была одной из самых ярких на ЧМ

В субботу бельгийцы победили сборную Англии со счетом 2:0 в матче за бронзовые медали чемпионата мира

ТАСС, 15 июля. Сборная Бельгии по футболу показывала более яркую игру на чемпионате мира в России, чем большая часть других команд. Такое мнение в интервью "Газете.Ru" высказал защитник бельгийской сборной Тома Мёнье.

В субботу бельгийцы победили сборную Англии со счетом 2:0 в матче за бронзовые медали чемпионата мира, Мёнье стал автором первого гола. Сборная Бельгии впервые в своей истории заняла третье место на мировом первенстве.

"Я мечтал о финале, мечтал стать чемпионом мира по футболу, - сказал Мёнье. - Да, этому не суждено было сбыться, но зато теперь мы можем с гордостью назвать себя третьей сборной планеты. Наша команда была одной из самых ярких на этом турнире, хочется сказать спасибо нашим атакующим игрокам, ведь мы забили так много мячей, однако в других линиях у сборной Бельгии тоже играют настоящие профессионалы".

Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем на московском стадионе "Лужники" между сборными Франции и Хорватии (начало - 18:00 мск).