Футболист сборной Бельгии Вертонген признался, что ему очень понравились стадионы ЧМ-2018

Футболист отметил, что больше всего в его памяти останется стадионе "Санкт-Петербург"

ТАСС, 15 июля. Защитнику сборной Бельгии Яну Вертонгену понравились российские стадионы, на которых команда провела матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом защитник заявил "Газете.Ru" в ответ на вопрос о наиболее понравившемся стадионе чемпионата мира.

"Мы играли в Сочи у самого моря, в Калининграде, Москве, Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге. Везде было здорово, не хотел бы выделять какую-то одну арену, - отметил он. - Но все же больше всего в моей памяти останется стадион "Санкт-Петербург" - здесь мы трагически проиграли в полуфинале, а потом выиграли исторические медали чемпионата мира".

Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Последние два матча на турнире она провела в Санкт-Петербурге - в полуфинале проиграла французам (0:1) и в матче за третье место победила англичан (2:0).

Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем на московском стадионе "Лужники" между сборными Франции и Хорватии (начало - 18:00 мск).