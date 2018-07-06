Что нужно знать об истории финалов чемпионата мира по футболу

ТАСС вспоминает историю финалов турнира накануне решающей встречи между сборными Франции и Хорватии

Матч между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в столичных "Лужниках". Он станет 20-м финалом в истории чемпионатов мира по футболу. Еще раз, в 1950 году, победитель определился по итогам групповой стадии.

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Первое мировое первенство прошло в 1930 году в Уругвае и завершилось победой команды хозяев, которая взяла верх над соседями-аргентинцами — 4:2. За всю историю чемпионатов мира больше голов в финальной игре было забито лишь раз — в 1958 году. Первый финал состоялся 30 июля 1930 года на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео. Арена была построена за год до этого события, и она до сих пор, пережив несколько реконструкций, остается домом для уругвайской сборной. Автором первого "финального" гола на чемпионатах мира стал уругваец Пабло Дорадо, который отличился уже на 12-й минуте, однако к концу тайма аргентинцы вели в счете. На матче присутствовали более 90 тысяч зрителей, и в итоге они дождались победы хозяев. Не исключено, решающий вклад в победу сборной Уругвая внес… мяч, которым играли команды во втором тайме. Организаторы не сумели договориться с аргентинскими гостями по поводу главного атрибута игры, и было принято решение, что первый тайм проводится мячом, предоставленным сборной Аргентины. В перерыве же хозяева получили "свой" мяч и забили три безответных гола. А автором первого в истории чемпионатов мира "золотого" гола стал уругваец Сантос Ириарте. 14 лет в ожидании финала Через четыре года на Национальном стадионе в Риме чемпионский титул также завоевали хозяева, впервые в истории победив в финале в дополнительное время. Итальянцы дожали соперников из Чехословакии, а победу им принес гол Анджело Скьявио на 95-й минуте.

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В 1938 году на стадионе в пригороде Парижа Коломбе итальянцы защитили свой титул, со счетом 4:2 переиграв венгров. А следующего финала пришлось ждать 14 лет — виной тому Вторая мировая война и регламент чемпионата мира 1950 года в Бразилии. Здесь победитель определился по итогам группового турнира четырех команд, хотя все решилось 16 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, где сборная хозяев неожиданно потерпела поражение от уругвайцев. Хотя формально игра на "Маракане" финалом не являлась, обойти ее стороной невозможно. Хотя бы потому, что на этой встрече собралась рекордная аудитория — 200 тысяч зрителей! Они ждали первого титула сборной Бразилии, которой для успеха было достаточно сыграть вничью. В начале второго тайма бразилец Фриаса открыл счет, и на "Маракане" начался карнавал. Праздновать хозяева продолжили, даже когда Хуан Альберто Скьяффино сравнял счет. Но гол Альсидеса Гиджи на 79-й минуте поверг 200 тысяч зрителей в шок. Уругваец пробил в ближний угол мимо голкипера Моасира Барбозы, который вышел чуть вперед, будучи уверенным, что соперник будет простреливать. Барбозу на родине посчитали главным виновником футбольной трагедии и прокляли. Когда через несколько десятилетий его попытались пригласить на телевидение в качестве комментатора, вето наложил лично президент федерации футбола страны Рикардо Тейшейра. Сенсация от ФРГ В 1954 году в швейцарском Берне впервые чемпионат мира выиграла команда ФРГ, что стало настоящей сенсацией. Главными фаворитами были футболисты из Венгрии, которые на турнире громили всех соперников, а к 8-й минуте финала забили два гола. Немцы, пропустившие первый послевоенный чемпионат, казалось, были сломлены, но все-таки вырвали победу, а героем стал забивший два мяча Хельмут Ран.

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Первый чемпионский титул сборная ФРГ завоевала в самый сложный для страны момент, когда она лишь восстанавливалась после жестокой и проигранной войны. И победа в Берне сыграла важнейшую роль в том, что ФРГ вскоре вновь станет одной из самых развитых стран Европы — после футбольного успеха немецкая нация снова поверила в себя. 29 июня 1958 года на стадионе "Росунда" в пригороде Стокгольма Сольне, наконец, давно заслуженный чемпионский титул завоевала сборная Бразилии — в матче с хозяевами из Швеции. Счет 5:2 остается самым крупным в истории финалов чемпионатов мира, а весомый вклад в успех внес 17-летний Пеле, который, как и Вава, забил два мяча. Через четыре года в столице Чили Сантьяго бразильцы вновь выиграют чемпионат мира, и Вава забьет еще один мяч, став первым футболистом в истории, кто отличился в двух финалах чемпионатов мира (вскоре это достижение повторит Пеле). А бразильцы со счетом 3:1 победят команду Чехословакии, вместе со сборными Уругвая и Италии став двукратными чемпионами мира. В 1966 году впервые за 32 года чемпионат мира выиграет команда хозяев — в элитный клуб чемпионов мира войдут англичане. Состоявшаяся 30 июля 1966 года игра на стадионе "Уэмбли" между сборными Англии и ФРГ запомнилась голом-фантомом, забитым Джеффом Херстом на 11-й минуте дополнительного времени — при счете 2:2. Мяч после удара англичанина ударился о перекладину, затем о землю и вылетел в поле, но боковой арбитр из СССР Тофик Бахрамов уверенно сигнализировал главному судье Готтфриду Динсту из Швейцарии о взятии ворот. Был ли гол на самом деле или нет, доподлинно неизвестно до сих пор. Англичане в итоге победили — 4:2, а Херст оформил хет-трик, оставаясь единственным футболистом, кто забил три мяча в финале чемпионата мира. Волевая победа Через четыре года в Мехико сборная Бразилии выиграла третий титул, Пеле стал трехкратным чемпионом мира, а Марио Загалло — первым человеком, победившим как игрок и тренер. Бразильская сборная образца 1970 года считается одной из сильнейших команд в истории футбола, в финале она разгромила итальянцев — 4:1, причем положил начало разгрому Пеле.

Игра 23 июня 1970 года на стадионе "Ацтека" в столице Мексики собрала 107 тысяч зрителей. За последующие годы более 100 тысяч зрителей соберутся лишь на финале в 1986 году между сборными Аргентины и ФРГ — на той же "Ацтеке".

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В 1974 году на домашнем чемпионате мира в финал вновь вышла сборная ФРГ, причем, как и двадцатью годами ранее, к фаворитам относили ее соперника. Впервые в финал чемпионата мира пробилась команда Нидерландов, которая поразила всех невиданным "тотальным футболом" и невероятным мастерством футболистов во главе с Йоханом Кройфом. Он уже на первой минуте заработал пенальти, реализованный Йоханом Неескенсом — счет был открыт, когда ни один из игроков хозяев не коснулся мяча! Но сборная ФРГ вновь одержала волевую победу. Сравнял счет с пенальти Пауль Брайтнер, а во втором тайме решающий мяч забил легендарный германский форвард Герд Мюллер. Пять германских игроков, в числе которых — капитан команды Франц Беккенбауэр, стали полными кавалерами чемпионатов мира, добавив золото к серебру 1966 года и бронзе — 1970-го. Чемпионат мира 1978 года завершился победой сборной Аргентины, которая завоевала первый титул в истории, обыграв в дополнительное время команду Нидерландов (3:1), дважды в этом финале отличился Марио Кемпес. "Оранжевые" не использовали свою вторую попытку, а в 2010 году — и третью, уступив в финале еще и испанцам. Под звездой Марадоны Испании доверили проведение чемпионата мира 1982 года, финал которого состоялся на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, где третий титул выиграла сборная Италии — на которую мало кто ставил. Итальянцы со счетом 3:1 победили команду ФРГ, а открыл счет блиставший в решающих матчах турнира Паоло Росси. 11 июля 1982 года на поле вышел 18-летний защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми, который стал лишь вторым после Пеле футболистом, сыгравшим в финале чемпионата мира в возрасте до 20 лет. Третьим может стать француз Килиан Мбаппе — если в "Лужниках" выйдет в матче против хорватов.

Сборная ФРГ пробилась и в следующий финал, где вновь проиграла, хотя и проявила характер. Чемпионат мира 1986 года прошел под звездой Диего Марадоны, который блистательно вывел в финал аргентинскую команду, где сам не забил, но сделал голевой "золотой" пас на Хорхе Бурручагу. Сборной ФРГ удалось отыграть два мяча, но третий было уже не по силам. Зато через четыре года в Риме немцы взяли реванш, в концовке финала с аргентинцами забив решающий мяч с пенальти, реализованном Андреасом Бреме. Возглавлял сборную ФРГ Беккенбауэр, повторивший рекорд Загалло и ставший первым, кто выиграл чемпионат мира как капитан и тренер. В Москве его достижение может повторить главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. В 1994 году победитель финала также определится по пенальти, причем послематчевым — впервые в истории. На стадионе в американском городе Пасадина встретились сборные Бразилии и Италии, бразильцы считались фаворитами, но преодолеть фирменное "катеначчо" так и не сумели. В серии пенальти не забили сразу три итальянца, а точку поставил неудачно выполненный удар лидером сборной Италии Роберто Баджо, который чуть ли не в одиночку вытащил команду в финал. Новые члены "чемпионского клуба" 1998 год ознаменовал нового чемпиона мира — им стала сборная Франции. На домашнем турнире французы встретились с командой Бразилии, лидером которой стал 21-летний Роналдо. Однако перед финалом на "Стад-де-Франс" в Сен-Дени с ним произошел загадочный приступ конвульсий, и форвард был не похож сам на себя. А героем Франции стал Зинедин Зидан, который забил два мяча. Третий гол на счету Эммануюэля Пети, когда французы уже играли в меньшинстве после удаления Марселя Десайи. Бразильцы вместе с Роналдо с лихвой расплатились с судьбой через четыре года, когда на стадионе в японской Йокогаме уверенно переиграли сборную Германии, став "пентакампеонами" мира. Роналдо забил два мяча в ворота Оливера Кана, причем с тех пор никому победить в финале чемпионата мира в основное время не удавалось.