Московский метрополитен покажет прямую трансляцию финального матча ЧМ-2018

В финале встретятся сборные Хорватии и Франции

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен в воскресенье организует в вагонах прямую трансляцию финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами", - сказал он.

По словам Латыпова, игра в прямом эфире будет транслироваться на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки.

Финальный матч, в котором встретятся сборные Хорватии и Франции, начнется в 18:00 мск на московском стадионе "Лужники".