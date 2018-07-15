Симонян: сборной Хорватии по футболу по силам сотворить историю в финале ЧМ-2018

Первый вице-президент Российского футбольного союза считает, что сборная Франции будет иметь небольшое преимущество

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболистам сборной Хорватии по силам сотворить историю в финале чемпионата мира против команды Франции. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

"Если говорить о фаворите финала чемпионата мира по футболу, то некоторое преимущество имеет сборная Франции, так как у них на стадии плей-офф не было матчей с дополнительным временем, тогда как хорваты все матчи этой стадии отыграли с ним, - сказал Симонян. - Вопрос заключается в том, хватит ли сборной Хорватии времени для восстановления к финальному матчу. На мой взгляд, хорватам по силам сотворить историю".

"Очень символично, что 20 лет назад французы и хорваты уже играли в полуфинале чемпионата мира во Франции, это добавляет особой интриги матчу, - продолжил он. - Франция все же имеет небольшое преимущество. И, конечно же, у них есть Дидье Дешам, который сам был чемпионом мира в составе сборной Франции и настроен привести команду к чемпионству", - добавил Симонян.