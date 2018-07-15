Трезеге: сборной Франции по футболу необходимо быть максимально собранной в финале ЧМ

По словам чемпиона мира 1998 года, хорватские футболисты очень здорово владеют мячом и не прощают ошибок

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболистам сборной Франции для победы в финале чемпионата мира над командой Хорватии необходимо проявить максимальную концентрацию и сохранить самообладание. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Франции, чемпион мира по футболу 1998 года Давид Трезеге.

Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники".

"Сборная Франции по футболу прошла достаточно сложный путь на чемпионате мира по футболу. Была и волевая победа в матче с австралийцами со счетом 2:1, и интересный матч против команды Аргентины, когда французы выиграли 4:3. Команда Дидье Дешама (главный тренер - прим. ТАСС) выглядит фаворитом на бумаге, однако это финал мирового первенства, здесь может случиться все что угодно. Хорватские футболисты очень здорово владеют мячом и не прощают ошибок, поэтому, на мой взгляд, французским футболистам необходимо проявить максимальную концентрацию в завтрашнем матче", - сказал Трезеге.

Также Трезеге прокомментировал шансы на "Золотой мяч" нападающего французской сборной Килиана Мбаппе. "Получит ли Мбаппе "Золотой мяч," будет зависеть только от него самого. Это особенный приз, который присуждается не только за количество голов, но и за выдающиеся достижения в футболе. На мой взгляд, Килиан заслуживает награду, но решать, получит он ее или нет, далеко не мне", - заключил собеседник ТАСС.