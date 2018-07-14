Талалаев: отсутствие тренерского опыта у Саутгейта сказалось на плохой игре англичан на ЧМ

На чемпионате мира в России сборная Англи показала второй результат в своей истории, заняв четвертое место

ТАСС, 15 июля. Отсутствие тренерского опыта у главного тренера сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта сказалось на неудачном выступлении команды на чемпионате мира в России. Такое мнение высказал российский специалист, возглавляющий армянский "Пюник", Андрей Талалаев, слова которого приводит "Газета.Ru" .

"Отсутствие тренерского опыта у Саутгейта очень сильно сказалось на неудачном выступлении сборной Англии на чемпионате мира. С точки зрения тренерского влияния на игру команды он не сделал ничего полезного. У англичан очень хороший подбор игроков, но со стороны тренера было немало упущений, которые повлекли за собой два обидных поражения", - заявил Талалаев.

"Сборная Англии расстроила. Особенно провалил этот чемпионат Эрик Дайер. В матче с хорватами он неудачно вышел на замену, в игре с бельгийцами мог решить несколько эпизодов, но ошибся. На мой взгляд, Дайер проиграл борьбу в центре поля: уж очень просто бельгийцы преодолевали центральную зону. У бельгийцев было очень много свободного пространства, а такого быть не должно", - добавил специалист.

Чемпионат мира в России стал вторым по успешности в истории английской сборной. Только в 1966 году, когда они стали чемпионами, англичане выступили лучше. При этом сборная Англии потерпела три поражения на текущем мировом первенстве, что стало худшим показателем в истории команды на одном турнире.