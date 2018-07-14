Футбольная "Ночь в Большом" завершилась "Подмосковными вечерами"

Перед началом концерта со сцены театра выступили президент Владимир Путин и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гала-концерт звезд мировой оперы, посвященный окончанию чемпионата мира по футболу, состоялся в субботу на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Представление под названием "Ночь в Большом" завершилось исполнением песни Василия Соловьева-Седого на стихи Михаила Матусовского "Подмосковные вечера".

Перед началом концерта со сцены ГАБТ выступили президент РФ Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В представлении приняли участие Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, а также итальянский певец Фабио Сартори, бас-баритон из Африки Жак-Грек Белобо, российский бас Дмитрий Ульянов. В их исполнении прозвучала популярная оперная музыка.

В концерте также участвовали артисты балета, солисты оперы, хор и оркестр Большого театра. Весь вечер за пультом был музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев.

Режиссер концерта Ханс-Йоахим Фрай постарался сделать так, чтобы сквозной темой программы была футбольная. В этом ракурсе, к примеру, был исполнен марш из оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" и танцевальный номер "Футбол" Ансамбля имени Игоря Моисеева.

Завершился концерт, по выражению ведущих вечера Яны Чуриковой и Дмитрия Борисова, сюрпризом от всех участников концерта. На сцену вышла Хибла Герзмава и запела: "Не слышны в саду даже шорохи..." Песню "Подмосковные вечера" подхватил хор звезд мировой оперы и зрительный зал. Трансляцию "Ночи в Большом" вел Первый канал.