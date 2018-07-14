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15 июля, 02:18
Талалаев: замены сборной Бельгии положительно влияли на результаты команды на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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В субботу сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира по футболу, обыграв англичан со счетом 2:0

ТАСС, 15 июля. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес делал очень интересные замены, которые положительно влияли на результаты матчей команды на чемпионате мира в России. Такое мнение высказал российский специалист, возглавляющий армянский ФК "Пюник", Андрей Талалаев, слова которого приводит "Газета.Ru".

В субботу сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира по футболу. В матче за третье место бельгийцы обыграли англичан со счетом 2:0.

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"Сборная Бельгии является одной из самых зрелищных и результативных команд на этом турнире: она забила больше всех. В этом матче "красные дьяволы" лишь подтвердили свой статус. Несмотря на большой процент владения мячом, подопечные Гарета Саутгейта очень неудачно стартовали, пропустив быстрый гол. Да и бельгийцы смотрелись намного острее", - отметил Талалаев.

"Здесь стоит отметить работу Роберто Мартинеса. Он делает очень интересные замены, которые положительно влияют на результат", - добавил специалист.

"Стремление во время быстрой атаки точно доставить мяч в штрафную площадь соперника и замкнуть передачу точным ударом - это то, к чему стремятся все команды. Однако далеко не у всех это получается. Первый гол совершенно типичен для бельгийцев: сначала следует прострел с фланга, который завершает футболист, сыгравший против защитника на опережение и пробивший спокойно мимо вратаря", - прокомментировал Талалаев первый гол бельгийцев, забитый защитником команды Тома Мёнье.

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"Что касается второго гола, то здесь стоит обратить внимание на замену, которая последовала до этого эпизода: после того, как Мартинес заменил Ромелу Лукаку на Дриса Мертенса, стало ясно, что команда намеренно отдает мяч сопернику и делает ставку на контратакующий футбол. В результате мы увидели несколько опасных, острых и быстрых атак в исполнении бельгийцев. Голевая оказалась идеальной: Кевин Де Брюйне прекрасным пасом вывел Эдена Азара один на один с вратарем, а тот был великолепен и решил эпизод. Такому подбору атакующих игроков любой тренер бы позавидовал", - добавил специалист.

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