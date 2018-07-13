Оргкомитет "Россия-2018" назвал успешным проведение ЧМ, бельгийцы завоевали бронзу турнира

В субботу в матче за третье место ЧМ сборная Бельгии обыграла англичан со счетом 2:0

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович в субботу во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира, назвал успешным проведение турнира в стране. Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии на московском стадионе "Лужники". Во время телемоста, посвященного подведению итогов мирового первенства, Дворкович сказал, что турнир показал открытость России иностранным гостям. "Мы - открытая и дружелюбная страна, мы взяли на себя ответственность за каждого гостя и выдержали ее. Думаю, большинство гостей и граждан довольны", - заявил он. Председатель оргкомитета ЧМ-2018 надеется, что Россия продолжит принимать крупные футбольные соревнования всех уровней. "Мы способны на высочайшем уровне принимать финалы клубных европейских соревнований", - сказал Дворкович. Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин сообщил, что на стадионах чемпионата мира во время проведения матчей турнира не было зафиксировано ни одного инцидента. "Мы справились спокойно, дружелюбно и вежливо. Хороший результат", - сказал он. Дворкович добавил, что безопасность была обеспечена на самом высоком уровне. "Этому помогли современные технологии, Fan ID (паспорт болельщика - прим. ТАСС), системы видеонаблюдения, анализ данных, взаимодействие с правоохранительными органами других стран", - рассказал он. В конце мероприятия Сорокин выразил слова благодарности координационному совету во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко за помощь в организации и проведении чемпионата мира. "Нельзя не отметить работу координационного совета, который возглавлял Мутко, без него бы мы не справились. Вся работа осуществлялась под четким контролем со стороны правительства", - заключил Сорокин. Перишич пропустил тренировку сборной Хорватии перед финалом Сборная Хорватии провела тренировку в преддверии финального матча чемпионата мира против команды Франции. На занятии, которое прошло на стадионе "Лужники", отсутствовал полузащитник Иван Перишич, автор гола и результативного паса в полуфинале с англичанами. Французы же провели тренировку в полном составе.

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил журналистам, что несколько игроков его команды подходят к финалу с мелкими травмами. "Нам нечего тренировать, сейчас у некоторых игроков есть мелкие травмы и проблемы, но я уверен, что эти футболисты смогут сыграть. Есть игроки на скамейке запасных, которые рвутся в бой, но сейчас нам всем надо отдохнуть и настроиться на матч", - сказал специалист. По его словам, команда во время турнира стала большой семьей. "Мы здесь одна большая семья, наши отношения строятся на уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда, такие отношения очень важны, ведь мы собрались в этой команде совсем ненадолго", - отметил он. Капитан хорватской сборной Лука Модрич назвал выход команды в финал заслугой Далича. "Он пришел в команду в сложный момент, когда результаты отборочных соревнований были очень сомнительны. Он дал веру в себя, сказал, что мы хорошие игроки и придал нам спокойствие, нам нравится его искренность и честность с каждым игроком", - подчеркнул футболист. Французам в финале чемпионата мира нужны уверенность, спокойствие и сосредоточенность, заявил главный тренер команды Дидье Дешам. "Играть в финале чемпионата мира - это уже огромная привилегия, не может быть ничего лучше, чем играть в главном матче мирового первенства", - заявил он. По словам голкипера французов Уго Льориса, его команда готова к возможным дополнительному времени и серии пенальти, но рассчитывает выиграть в основные 90 минут. Сборная Хорватии в плей-офф турнира обыграла команды Дании и России в серии пенальти, а в полуфинале с англичанами забила решающий гол во втором дополнительном тайме. "У нас есть задача решить исход матча в основные 90 минут, нам нужно играть с большим желанием, с большой решимостью и выложиться по максимуму", - сказал Льорис. Финальный матч посетят президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент Франции Эмманюэль Макрон. Первая бронза сборной Бельгии В субботу в Санкт-Петербурге состоялся матч за третье место чемпионата мира, в котором сыграли команды Бельгии и Англии. Благодаря голам защитника Тома Мёнье и полузащитника Эдена Азара бельгийцы одержали победу со счетом 2:0 и впервые в своей истории завоевали бронзовые медали мирового первенства. "Самое большое достижение - это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой", - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.