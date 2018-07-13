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15 июля, 01:34
Оргкомитет "Россия-2018" назвал успешным проведение ЧМ, бельгийцы завоевали бронзу турнира
Кубок чемпионата мира по футболу
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В субботу в матче за третье место ЧМ сборная Бельгии обыграла англичан со счетом 2:0

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович в субботу во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира, назвал успешным проведение турнира в стране. Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии на московском стадионе "Лужники".

Во время телемоста, посвященного подведению итогов мирового первенства, Дворкович сказал, что турнир показал открытость России иностранным гостям. "Мы - открытая и дружелюбная страна, мы взяли на себя ответственность за каждого гостя и выдержали ее. Думаю, большинство гостей и граждан довольны", - заявил он.

Председатель оргкомитета ЧМ-2018 надеется, что Россия продолжит принимать крупные футбольные соревнования всех уровней. "Мы способны на высочайшем уровне принимать финалы клубных европейских соревнований", - сказал Дворкович.

Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин сообщил, что на стадионах чемпионата мира во время проведения матчей турнира не было зафиксировано ни одного инцидента. "Мы справились спокойно, дружелюбно и вежливо. Хороший результат", - сказал он.

Дворкович добавил, что безопасность была обеспечена на самом высоком уровне. "Этому помогли современные технологии, Fan ID (паспорт болельщика - прим. ТАСС), системы видеонаблюдения, анализ данных, взаимодействие с правоохранительными органами других стран", - рассказал он.

В конце мероприятия Сорокин выразил слова благодарности координационному совету во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко за помощь в организации и проведении чемпионата мира. "Нельзя не отметить работу координационного совета, который возглавлял Мутко, без него бы мы не справились. Вся работа осуществлялась под четким контролем со стороны правительства", - заключил Сорокин.

Перишич пропустил тренировку сборной Хорватии перед финалом

Сборная Хорватии провела тренировку в преддверии финального матча чемпионата мира против команды Франции. На занятии, которое прошло на стадионе "Лужники", отсутствовал полузащитник Иван Перишич, автор гола и результативного паса в полуфинале с англичанами. Французы же провели тренировку в полном составе.

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил журналистам, что несколько игроков его команды подходят к финалу с мелкими травмами. "Нам нечего тренировать, сейчас у некоторых игроков есть мелкие травмы и проблемы, но я уверен, что эти футболисты смогут сыграть. Есть игроки на скамейке запасных, которые рвутся в бой, но сейчас нам всем надо отдохнуть и настроиться на матч", - сказал специалист.

По его словам, команда во время турнира стала большой семьей. "Мы здесь одна большая семья, наши отношения строятся на уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда, такие отношения очень важны, ведь мы собрались в этой команде совсем ненадолго", - отметил он.

Капитан хорватской сборной Лука Модрич назвал выход команды в финал заслугой Далича. "Он пришел в команду в сложный момент, когда результаты отборочных соревнований были очень сомнительны. Он дал веру в себя, сказал, что мы хорошие игроки и придал нам спокойствие, нам нравится его искренность и честность с каждым игроком", - подчеркнул футболист.

Французам в финале чемпионата мира нужны уверенность, спокойствие и сосредоточенность, заявил главный тренер команды Дидье Дешам. "Играть в финале чемпионата мира - это уже огромная привилегия, не может быть ничего лучше, чем играть в главном матче мирового первенства", - заявил он.

По словам голкипера французов Уго Льориса, его команда готова к возможным дополнительному времени и серии пенальти, но рассчитывает выиграть в основные 90 минут. Сборная Хорватии в плей-офф турнира обыграла команды Дании и России в серии пенальти, а в полуфинале с англичанами забила решающий гол во втором дополнительном тайме. "У нас есть задача решить исход матча в основные 90 минут, нам нужно играть с большим желанием, с большой решимостью и выложиться по максимуму", - сказал Льорис.

Финальный матч посетят президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Первая бронза сборной Бельгии

В субботу в Санкт-Петербурге состоялся матч за третье место чемпионата мира, в котором сыграли команды Бельгии и Англии. Благодаря голам защитника Тома Мёнье и полузащитника Эдена Азара бельгийцы одержали победу со счетом 2:0 и впервые в своей истории завоевали бронзовые медали мирового первенства.

"Самое большое достижение - это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой", - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

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По мнению Азара, команда подарила праздник всей стране. "Конечно, хотелось бы играть в главном финале, но мы удовлетворены нашим результатом. Мы подарили праздник всей Бельгии. Теперь нужно смотреть вперед и готовиться к следующим турнирам", - сказал футболист.

Партнер Азара по команде Аксель Витсель отметил, что перед турниром сборная даже не рассчитывала на бронзовые медали. "Мы и не думали в начале чемпионата, что сможем занять третье место. Хотя, конечно, хотелось бы лучшего результата", - заявил полузащитник.

Несмотря на проигрыш, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда может гордиться четвертым местом. "У нас не было иллюзий относительно нашего статуса. Мы завершили турнир на четвертом месте, хотя мы никогда не причислялись к четырем лучшим командам турнира и никогда не прятались за этим статусом", - отметил Саутгейт.

Тренер английской команды указал на высокий уровень организации чемпионата мира. "Все в России было организовано на высшем уровне, для нас были созданы все условия. Много говорилось об отношениях между странами, но на личном уровне, когда мы общались с россиянами, все было превосходно", - подытожил Саутгейт.

Путин отметил, что чемпионат мира помог разрушить антироссийские мифы

В субботу вечером в Большом театре состоялся гала- концерт "Ночь в Большом", посвященный закрытию чемпионата мира. Мероприятие посетили президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Перед началом концерта Путин заявил, что турнир удался. "Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия для того, чтобы показать максимум своих возможностей, и представители СМИ, в помощь которым круглосуточно трудились сотрудники одиннадцати городских пресс-центров чемпионата, и, конечно, болельщики", - сказал российский лидер.

По словам Путина, иностранные гости увидели, что "рухнули мифы и предубеждения". "Чемпионат мира, как и другие крупные международные спортивные соревнования, обладает уникальной способностью объединять людей, раскрывать всю силу так называемой народной дипломатии, которая во все времена служила укреплению мира, процветанию нашей планеты, нашего общего дома - огромного, многоликого и прекрасного", - заявил глава государства.

В конце своей речи Путин выразил слова благодарности "всем, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России, и лично господину Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие".

В ответной речи Инфантино пообещал выучить русский язык и через некоторое время вернуться в Россию, а также поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. "Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим. Спасибо, президент Путин, за вашу приверженность, самоотверженность и страсть, уверен, что без вас все это было бы невозможным. Около четырех миллиардов человек смотрели этот чемпионат мира, многие видели красоту, культурное и исторической богатство России, мир узнал об этом", - заявил глава ФИФА.

После вступительной части зрители стали свидетелями большого гала-концерта звезд мировой оперы.

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