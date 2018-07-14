Что ждет гостей ЧМ-2018 в Петербурге в последний день турнира

Болельщики смогут послушать оперу в Петропавловской крепости, увидеть выступление группы "Несчастный случай", а также узнать о жизни и творчестве русского писателя Антона Чехова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Жители и гости Санкт-Петербурга в ожидании трансляции финальной игры чемпионата мира смогут послушать оперу в Петропавловской крепости, выступление группы "Несчастный случай", а также узнать о жизни и творчестве русского писателя Антона Чехова и звездах русского балета. О культурной программе в последний день чемпионата - в материале ТАСС.

"В рамках VII Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера - всем" в Петропавловской крепости прозвучит опера Джузеппе Верди "Макбет". Организаторы полагают, что крепостные стены в качестве декораций будут идеально соответствовать суровым образам, которые оставили нам английское Средневековье, драматургический гений Шекспира и музыкальный гений Верди", - рассказали в комитете по культуре.

Музыкальное произведение будет исполнено силами симфонического оркестра "Таврический", режиссером-постановщиком выступил главный режиссер Астраханского государственного театра оперы и балета Константин Балакин. Вход на фестиваль для всех желающих является бесплатным.

На фестивале болельщиков ФИФА на Конюшенной площади, где единовременно могут находиться около 15 тыс. любителей футбола, настроение перед финальным матчем сборных Франции и Хорватии будут создавать участники группы "Несчастный случай". А победителей чемпионата болельщики смогут поздравить под музыку коллектива Therr Maitz.

День Чехова

В библиотеке имени Чехова во Фрунзенском районе города в воскресенье пройдет "День Че, или Чехов в Петербурге". В день памяти великого русского писателя и драматурга ценителей его творчества организаторы приглашают на лекцию и экскурсию "Чеховские места", фортепианный концерт, перформанс, флешмоб "Костюмы чеховской эпохи" и показ фильма "Черный монах" по мотивам одноименного произведения. Кроме того, всех желающих ждут у метро "Международная" для участия в торжественном шествии. Организаторы просят принести с собой транспаранты с изображением Чехова или героев его произведений.

"Объединение театральной молодежи" организует театрализованную читку пьесы "Иванов", а театр "Антракт" представит литературно-музыкальную композицию по письмам Чехова.

Балет и истории артистов

О выдающихся представителях русской балетной школы жителям и гостям Петербурга расскажут на экскурсии "Забытые звезды русского балета" в Музее политической истории, расположенном в бывшем особняке примы-балерины Матильды Кшесинской. Речь пойдет о судьбе Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Вацлава Нижинского и других артистах балета, их вкладе в мировое искусство и жизни в эмиграции.

Балет также можно увидеть в этот день на театральных подмостках. В Александринском театре в этот вечер представят балет Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO et CONTRA", а в Мариинском театре - классическую историю любви "Ромео и Джульетта".