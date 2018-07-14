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15 июля, 00:27
Путин проведет в Москве встречи с лидерами стран, приехавшими на финал ЧМ-2018
© Алексей Дружинин/ТАСС
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В графике главы государства запланированы беседы с президентами Франции и Хорватии, премьер-министром Венгрии, а также эмиром Катара

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье продолжит серию встреч с лидерами зарубежных стран, прибывающими в Москву на финал чемпионата мира по футболу. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в графике главы государства запланированы беседы с президентами Франции и Хорватии Эманюэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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Финальный матч пройдет вечером 15 июля на столичном стадионе "Лужники", где в борьбе за звание чемпиона мира сойдутся национальные сборные Хорватии и Франции. Лидеры обеих стран в июле уже приезжали в Россию, чтобы следить за выступлением своих команд. Однако тогда рабочий график главы государства не предполагал проведения официальных переговоров с ними.

Как сообщил Ушаков, ожидается, что Путин и Макрон обсудят, в том числе, прошедший в Брюсселе 11-12 июля саммит НАТО и предстоящий 16 июля саммит лидеров РФ и США в Хельсинки. "Ожидаем, что французский президент проинформирует нас об итогах саммита НАТО, и, естественно, будут затронуты так или иначе различные аспекты нашего предстоящего контакта с [президентом США Дональдом] Трампом в Хельсинки", - сказал Ушаков. Он отметил, что Макрон встречался с Трампом в Брюсселе "и поделится своими соображениями". "Мы тоже расскажем о том, с какими заделами мы выходим на этот саммит", - сообщил помощник президента.

Представитель Кремля напомнил, что Макрон в этом году в мае участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. "Сейчас [будет] продолжение того разговора, президенты обменяются мнениями по состоянию отношений и по дальнейшему их развитию", - подчеркнул Ушаков. Кроме того, он предположил, что тема предстоящего российско-американского саммита будет затрагиваться на встречах Путина и с другими лидерами на полях ЧМ-2018.

В ходе беседы с премьером Венгрии Путин планирует обсудить с ним "различные вопросы двусторонних отношений". "Имеется договоренность, что Орбан приедет к нам в сентябре с визитом. Ситуацию в преддверии этого визита [Путин и Орбан], очевидно, затронут", - уточнил помощник лидера России.

Представитель Кремля сообщил, что перед встречей Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани состоится короткая церемония передачи Катару эстафеты проведения ЧМ-2022. Также до начала финального матча президент РФ встретится с главой МОК Томасом Бахом. "Затем российский лидер посетит саму финальную игру ЧМ-2018 в "Лужниках", - добавил Ушаков, отметив, что вместе с ним на трибунах стадиона за игрой будут наблюдать "11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран".

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